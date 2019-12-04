Заводящий с сектора «Спартака» оштрафован за оскорбление Дзюбы на 5 тысяч. Фанат получил запрет на посещение матчей

Болельщик «Спартака» Валерий Бевз, который скандировал оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче в Петербурге, признан виновным в нарушении КоАП.

«Петроградский суд Петербурга оштрафовал фаната «Спартака» Валерия Бевза на пять тысяч рублей. Кроме того он получил запрет на посещение матчей на полтора года», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Бевз был задержан по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

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