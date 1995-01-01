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    Заводящий с сектора «Спартака» оштрафован за оскорбление Дзюбы на 5 тысяч. Фанат получил запрет на посещение матчей

    Болельщик «Спартака» Валерий Бевз, который скандировал оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче в Петербурге, признан виновным в нарушении КоАП.

    «Петроградский суд Петербурга оштрафовал фаната «Спартака» Валерия Бевза на пять тысяч рублей. Кроме того он получил запрет на посещение матчей на полтора года», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • Бевз был задержан по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

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    «Мутко против»: в Петербурге начались суды над фанатами «Спартака»

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Сегодня, 16:13
    Комментарии15
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      Рейтинг: +8959

      Диктор 7 минут назад

      Да я бы брезговал ездить в Петербург после всего этого.

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      Рейтинг: +12874

      bset 8 минут назад

      Вообще, судя по протоколам, запрещено кричать и руками махать. Предлагаю всем болельщикам объединиться и провести следующий тур в тишине. Такой футбол вам нужен, черти?

      0
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      Рейтинг: +12874

      bset 9 минут назад

      Может хватит уже? Совсем что ли? Всю жизнь оскорбляли. ЦСКА - Спартак, кто кого громче е5. А тут бедного Дзюбу обидели и сразу штраф.

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      Рейтинг: +215

      Граф2019 26 минут назад

      обстановка накаляется!кому это выгодно?там на верху ни фига не видят...

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      Рейтинг: +132

      Semenycch 30 минут назад

      Нужно более жестко наказывать правонарушителей, которые считают себя болельщиками!

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      Рейтинг: +1194

      Decorhome 48 минут назад

      Серьезно взялись

      0
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      Рейтинг: +4214

      hevbn 28 1 час назад

      Оскорблять людей вне зависимости от того где они находятся конечно плохо , но во всей этой истории возникает два вопроса первый , а почему тогда не наказывать и болельщиков Зенита которые так же оскорбляли игроков Спартака и если кто то будет говорить , что этого не было это просто смешно , а во вторых если это связано именно с Дзюбой то не понятно , Артема что уже приравняли к символике государства , что то я об этом ничего не слышал или кто то может сказать что его одного оскорбляют во время матча , но я что то не слышал чтобы массово штрафовали людей за оскорбления Криштиану , а оскорбления в его адрес происходят почти в каждом матче особенно в гостях. Спрашивается чем это Дзюба лучше Роналду . P.S. Я совершенно не поддерживаю акцию так называемых болельщиков Спартака в Сан- Марино , но почему из-за поведения отдельных людей должны страдать многие люди которые к этому не имеют никакого отношения . Надоели уже эти "перегибы" на местах .

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      Рейтинг: +7700

      Skull_Boy > hevbn 28 1 час назад

      Потому что Зенит неприкасаемый и дуболомы, которые себя называют футболистами, тоже, а остальные по их меркам это просто мусор

      1
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      Рейтинг: +7990

      ufos73 > hevbn 28 19 минут назад

      Все проше девочки обиделись! Как известно баба зверь мстительный! )))

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      Рейтинг: +1804

      neveldomha 1 час назад

      Легко отделался. Вон Кокорин за оскорбление Пака табуреткой полтора года отсидел. А тут какие то 5 тыщ. И футбол он будет смотреть не в камере. Так что не нойте. Все справедливо.

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      Рейтинг: +1815

      Борат 1 час назад

      в следующий раз будет вести себя иначе в культурной столице
      и будет кричать, уважаемый гражданин дзюба, а не изволишь ли ты пойти на три весёлых буквы?
      вот к такому заряду должны отнестись с пониманием...

      1
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      Рейтинг: +106

      Питерский кардинал 1 час назад

      Б.л.я, лучше 5 плетей ему!.
      :)))

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