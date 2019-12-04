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  • Заводящий с сектора «Спартака» оштрафован за оскорбление Дзюбы на 5 тысяч. Фанат получил запрет на посещение матчей

Заводящий с сектора «Спартака» оштрафован за оскорбление Дзюбы на 5 тысяч. Фанат получил запрет на посещение матчей

4 декабря 2019, 16:13
25

Болельщик «Спартака» Валерий Бевз, который скандировал оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы на матче в Петербурге, признан виновным в нарушении КоАП.

«Петроградский суд Петербурга оштрафовал фаната «Спартака» Валерия Бевза на пять тысяч рублей. Кроме того он получил запрет на посещение матчей на полтора года», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • Бевз был задержан по статье 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»).

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем
Комментарии (25)
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portero
1575466102
наверное за матные кричалки? а не за оскорбление дзюбы? интресно прочитать постановление суда , а не фентази говно жунашлюшек.
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neveldomha
1575466853
Легко отделался. Вон Кокорин за оскорбление Пака табуреткой полтора года отсидел. А тут какие то 5 тыщ. И футбол он будет смотреть не в камере. Так что не нойте. Все справедливо.
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hevbn 28
1575467230
Оскорблять людей вне зависимости от того где они находятся конечно плохо , но во всей этой истории возникает два вопроса первый , а почему тогда не наказывать и болельщиков Зенита которые так же оскорбляли игроков Спартака и если кто то будет говорить , что этого не было это просто смешно , а во вторых если это связано именно с Дзюбой то не понятно , Артема что уже приравняли к символике государства , что то я об этом ничего не слышал или кто то может сказать что его одного оскорбляют во время матча , но я что то не слышал чтобы массово штрафовали людей за оскорбления Криштиану , а оскорбления в его адрес происходят почти в каждом матче особенно в гостях. Спрашивается чем это Дзюба лучше Роналду . P.S. Я совершенно не поддерживаю акцию так называемых болельщиков Спартака в Сан- Марино , но почему из-за поведения отдельных людей должны страдать многие люди которые к этому не имеют никакого отношения . Надоели уже эти "перегибы" на местах .
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bset
1575471337
Может хватит уже? Совсем что ли? Всю жизнь оскорбляли. ЦСКА - Спартак, кто кого громче е5. А тут бедного Дзюбу обидели и сразу штраф.
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bset
1575471399
Вообще, судя по протоколам, запрещено кричать и руками махать. Предлагаю всем болельщикам объединиться и провести следующий тур в тишине. Такой футбол вам нужен, черти?
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Диктор
1575471434
Да я бы брезговал ездить в Петербург после всего этого.
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Бухбух
1575473241
Интересно, а сам Дзюба за фразу о "фашистах" что получит ?
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Старикан
1575473586
Если придурки из Питера думают, что этими действиями помогут деревянному и Зениту, то я в этом глубоко сомневаюсь! Это называется "медвежья услуга". И бомжатские болелы на себе это прочувствуют на выездных матчах!
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nik55
1575476051
из бревна сделали идола----интересно чей это проект ? поставьте бревну памятник в Петербурге и молитесь ему
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ruded
1575477458
Дзупа больше услышит о себе нового)))
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