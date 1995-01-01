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    Головин – о трех удалениях за год: «Это стечение обстоятельств»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал три красные карточки, которые он получил в 2019 в матчах за клуб и сборную России.

    «Я думаю, что это стечение обстоятельств. В матче с «Монпелье» у меня не было умысла сыграть грубо, а почему меня удалили против «Лиона», я до сих пор не очень понимаю. Тот эпизод максимум тянул на желтую карточку, но таково было решение судьи, и я его принимаю. А в игре с Бельгией, к сожалению, совершил ошибку и не сдержался. Ошибки нужно признавать и больше не повторять», – сказал Головин.

    У «Монако» в этом сезоне больше всех удалений среди клубов топ-5 лиг Европы


    Источник: «Чемпионат»

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