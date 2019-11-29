The Telegraph: Анчелотти стал кандидатом на пост тренера «Арсенала»

Руководство лондонского «Арсенала» рассматривает возможность приглашения Карло Анчелотти, возглавляющего «Наполи», пишет The Telegraph.
Кроме Анчелотти, в шорт-лист «Арсенала» входят тренирующий «Вулверхэмптон» Нуну Эшпириту Санту, а также помощник Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» Микель Артета.
- Контракт Анчелотти с «Наполи» рассчитан до конца этого сезона.
- Сообщалось, что он в ближайшее время может покинуть итальянский клуб из-за конфликта с президентом.
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Источник: The Telegraph