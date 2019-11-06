Анчелотти может уйти из «Наполи» из-за конфликта с Де Лаурентисом

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти близок к отставке.

Анчелотти собирается уйти из клуба из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, сообщает Football Italia.

По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.

Анчелотти не пришел на пресс-конференцию после матча. У тренера конфликт с президентом клуба, который после поражения от «Ромы» в Серии А на неделю закрыл игроков на базе, что не понравилось тренеру.