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  • Анчелотти может уйти из «Наполи» из-за конфликта с Де Лаурентисом

Анчелотти может уйти из «Наполи» из-за конфликта с Де Лаурентисом

6 ноября 2019, 15:55
3

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти близок к отставке.

Анчелотти собирается уйти из клуба из-за конфликта с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом, сообщает Football Italia.

По информации журналиста Танкреди Палмери, футболисты «Наполи» отказались ехать на клубную базу после матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зальцбургом» (1:1). Де Лаурентис после матча пообещал закрыть футболистов на базе на пять дней.

Анчелотти не пришел на пресс-конференцию после матча. У тренера конфликт с президентом клуба, который после поражения от «Ромы» в Серии А на неделю закрыл игроков на базе, что не понравилось тренеру.

  • Анчелотти возглавил «Наполи» в июне 2018 года.
  • Его контракт с клубом из Неаполя рассчитан до лета 2021-го.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Наполи Анчелотти Карло Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (3)
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Aleksandeer
1573057418
Анчелотти молодец!!! За футболистов вступился.
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koli4ka
1573059136
мудрый Карло,а двух мудрецов в клубе быть не может...умный должен уйти.
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Cules2013
1573067506
а конфликт откуда взялся? может из-за того, что Анчелотти говорил о борьбе за Скудетто, а по факту команда после ухода Сарри при нём регрессирует. Худший старт в Серии А за последние 10 лет.
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