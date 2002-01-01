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    Лига чемпионов. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Шахтером», «Аталанта» обыграла загребское «Динамо»

    В группе C состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Шахтером» – 1:1. Благодаря этому результату манкунианцы обеспечили себе досрочный выход в плей-офф с первого места. В параллельном матче «Аталанта» обыграла загребское «Динамо» со счетом 2:0.

    Лига чемпионов. Группа C. 5-й тур

    Манчестер Сити (Англия) – Шахтер (Украина) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Гюндоган, 56; 1:1 – Соломон, 69.

    Аталанта (Италия) – Динамо (Хорватия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Муриэль, 27 (с пенальти); 2:0 – Гомес, 47.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5587

      GoLenaStop 46 минут назад

      Шахтёр ДОНЕЦК - молодцы!
      Так держать!
      С ув.

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