Лига чемпионов. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Шахтером», «Аталанта» обыграла загребское «Динамо»

В группе C состоялись матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Шахтером» – 1:1. Благодаря этому результату манкунианцы обеспечили себе досрочный выход в плей-офф с первого места. В параллельном матче «Аталанта» обыграла загребское «Динамо» со счетом 2:0.

Лига чемпионов. Группа C. 5-й тур

Манчестер Сити (Англия) – Шахтер (Украина) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Гюндоган, 56; 1:1 – Соломон, 69.

Аталанта (Италия) – Динамо (Хорватия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Муриэль, 27 (с пенальти); 2:0 – Гомес, 47.

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