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Примера. «Атлетик», «Алавес», «Сельта» и «Севилья» добыли гостевые победы

25 ноября 2019, 00:53

Состоялись заключительные матчи 14-го тура испанской Примеры.

Во всех встречах победили команды, игравшие на выезде – это «Атлетик», «Алавес», «Сельта» и «Севилья».

Чемпионат Испании. Примера. 14-й тур

Осасуна – Атлетик – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Уильямс, 21; 1:1 – Авила, 76; 1:2 – Кодро, 79.

Эйбар – Алавес – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Хоселу, 85; 0:2 – Хоселу, 90+1.

Вильярреал – Сельта – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Систо, 54; 1:1 – Чуквуэзе, 59; 1:2 – Аспас, 79; 1:3 – Аспас, 90+4.

Вальядолид – Севилья – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Банега (с пенальти), 13.

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Осасуна Атлетик Эйбар Алавес Вильярреал Сельта Вальядолид Сельта
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