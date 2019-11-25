Примера. «Атлетик», «Алавес», «Сельта» и «Севилья» добыли гостевые победы

Состоялись заключительные матчи 14-го тура испанской Примеры.
Во всех встречах победили команды, игравшие на выезде – это «Атлетик», «Алавес», «Сельта» и «Севилья».
Чемпионат Испании. Примера. 14-й тур
Голы: 0:1 – Уильямс, 21; 1:1 – Авила, 76; 1:2 – Кодро, 79.
Голы: 0:1 – Хоселу, 85; 0:2 – Хоселу, 90+1.
Вильярреал – Сельта – 1:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Систо, 54; 1:1 – Чуквуэзе, 59; 1:2 – Аспас, 79; 1:3 – Аспас, 90+4.
Вальядолид – Севилья – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Банега (с пенальти), 13.
Источник: «Бомбардир»