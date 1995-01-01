Главные новости дня. «Спартак» – лидер по набранным очкам за всю историю РПЛ, ЦСКА без Гончаренко обыграл «Крылья»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8

      olnazubov 1 час назад

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas

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      Рейтинг: +77

      ilich_16 1 час назад

      Подтверждаю сайт стал конченым... Лучше вообще ничего не писать чем такие "новости"

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      Рейтинг: +1823

      Борат 1 час назад

      Спартак (клуб, запрещённый среди натуралов России) такой же великий как молдавский шерифф или македонский работнички - полная нулина в Европе.

      0
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      Рейтинг: +291

      Ссппааррттаакк 1 час назад

      Вызывайте скорую, Походу Бомбардиру Пизнесс.

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