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Главные новости дня. «Спартак» – лидер по набранным очкам за всю историю РПЛ, ЦСКА без Гончаренко обыграл «Крылья»

24 ноября 2019, 21:36
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«Я хотел посмеяться». Ван Бастен в прямом эфире произнес нацистское приветствие.

РПЛ. «Сочи» упустил победу в Уфе и остался на последнем месте.

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РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» и приблизился к зоне еврокубков.

«Спартак» – лидер по набранным очкам за всю 18-летнюю историю РПЛ.

Спустя год после смерти Капского БАТЭ впервые за 13 лет не выиграл чемпионат Белоруссии. Победитель – «Динамо-Брест».

Фанаты кричали оскорбительные речевки в адрес Дзюбы на матче «Урал» – «Спартак». РПЛ начала проверку.

РПЛ. «Краснодар» в гостях победил «Арсенал» и поднялся в зону Лиги чемпионов.

Фанаты ЦСКА в связи с дисквалификацией Гончаренко принесли на игру картонную фигуру тренера и разместили на баннерах его подсказки.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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Ссппааррттаакк
1574621253
Вызывайте скорую, Походу Бомбардиру Пизнесс.
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ilich_16
1574621935
Подтверждаю сайт стал конченым... Лучше вообще ничего не писать чем такие "новости"
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olnazubov
1574623639
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas
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Muboraksho
1574659560
Спартак не плох. Чуточку надо бы прицелы у напов поправит и дела пойдут.
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Muboraksho
1574659655
ЦСКА С ПОБЕДОЙ ПОЗДРАВЛЯЕМ. ДЗАГОЕВУ ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ.
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Muboraksho
1574659744
КРАСНОДАР С ПОБЕДОЙ ПОЗДРАВЛЯЕМ, ЛОКО ТОЖЕ.
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Завулон new new
1574659889
"Главные новости дня. «Спартак» – лидер по набранным очкам за всю историю РПЛ"...... закусывать надо.
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