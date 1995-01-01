Главные новости дня. «Спартак» – лидер по набранным очкам за всю историю РПЛ, ЦСКА без Гончаренко обыграл «Крылья»

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas
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Журналист Конов: «Федотов – основной кандидат на пост тренера «Сочи».
РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» и приблизился к зоне еврокубков.
«Спартак» – лидер по набранным очкам за всю 18-летнюю историю РПЛ.
Спустя год после смерти Капского БАТЭ впервые за 13 лет не выиграл чемпионат Белоруссии. Победитель – «Динамо-Брест».
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Фанаты ЦСКА в связи с дисквалификацией Гончаренко принесли на игру картонную фигуру тренера и разместили на баннерах его подсказки.
РПЛ. ЦСКА под руководством Овчинникова победил «Крылья Советов» и поднялся на третье место.