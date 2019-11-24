Главные новости дня. «Спартак» – лидер по набранным очкам за всю историю РПЛ, ЦСКА без Гончаренко обыграл «Крылья»

«Я хотел посмеяться». Ван Бастен в прямом эфире произнес нацистское приветствие.

РПЛ. «Сочи» упустил победу в Уфе и остался на последнем месте.

Журналист Конов: «Федотов – основной кандидат на пост тренера «Сочи».

РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» и приблизился к зоне еврокубков.

«Спартак» – лидер по набранным очкам за всю 18-летнюю историю РПЛ.

Спустя год после смерти Капского БАТЭ впервые за 13 лет не выиграл чемпионат Белоруссии. Победитель – «Динамо-Брест».

Фанаты кричали оскорбительные речевки в адрес Дзюбы на матче «Урал» – «Спартак». РПЛ начала проверку.

РПЛ. «Краснодар» в гостях победил «Арсенал» и поднялся в зону Лиги чемпионов.

Фанаты ЦСКА в связи с дисквалификацией Гончаренко принесли на игру картонную фигуру тренера и разместили на баннерах его подсказки.

РПЛ. ЦСКА под руководством Овчинникова победил «Крылья Советов» и поднялся на третье место.