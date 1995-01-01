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    РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» и приблизился к зоне еврокубков

    В 17-м туре РПЛ «Спартак» в гостях не справился с «Уралом». Команды не смогли поразить ворота друг друга.

    Тем не менее, идущие на шестом месте москвичи сократили отставание до зоны Лиги Европы до восьми очков. «Урал» поднялся на восьмое место.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Димитров (Панюков, 69), Егорычев (Погребняк, 77), Аугустыняк, Кухарчик (Бавин, 86), Ильин.

    «Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, З. Бакаев, Умяров (Тиль, 63), Шюррле (Понсе, 66), Крал, Ларссон (Мирзов, 85).

    Предупреждения: Ильин, 59 – Умяров, 58.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии106
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      Рейтинг: +717

      Из Твери Леха 9 минут назад

      Спартачи не забили, потому что пенальти не назначали. Надо было падать в штрафной кому-нибудь, по-любому бы свистнули, тем более без Var играли. А вот на Ильине в первом тайме пеналь должен был быть...Но учитывая, против кого играл Урал - все нормально....

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      Рейтинг: +3

      qaze22 20 минут назад

      Нашел классный сайт с прогнозами, взял у них 15 матчей и 12 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xavo ", буду благодарен. Главное что честная статистика. Сайт - tgtennis.com

      0
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      Рейтинг: +628

      УхоГорлоНос 30 минут назад

      Где этот шут спартаковский "поваришка", стихи будут,нет?

      0
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      Рейтинг: +74561

      zigbert 34 минуты назад

      Жаль что ничья. Спартак показал неплохую игру. Реализация моментов оставляет желать лучшего. Много еще брака в передачах. Зобнин на краю выглядит лучше. Очень уверенно провел матч Кутепов. По сравнению с предыдущими играми прибавил и Крал.

      2
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      Рейтинг: +16

      Питерский кардинал 48 минут назад

      Даже оскорблять не хочу.
      Спартак в зоне Еврокубков.
      :))))

      4
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      Рейтинг: +7125

      Вомбат > Питерский кардинал 6 минут назад

      Да уж, после того как практически все болельщики Спартака отметились в комментариях на этом и других спортивных ресурсах как враги сборной России (по крайней мере люди, готовые пожертвовать интересами собственной страны ради изгнания из сборной неугодного им игрока), да и сегодня поддержали скандирования в адрес Дзюбы в Екатеринбурге, где никакого Д. не было и в помине, сама мысль о том, что Спартак когда-либо будет представлять Россию в еврокубках, вызывает отвращение. Последние события с кучами плюсов под начисто стерли в моей душе позитив о Спартаке, имевший серьезные исторические корни (Бесков, Черенков и проч.) Нынешний Спартак - пятая колонна.

      0
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      Рейтинг: +10141

      vka1970 50 минут назад

      Грубо говоря Спартак сегодня в Екатеринбурге устроил аттракцион невиданной щедрости.

      3
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      Рейтинг: +1815

      Борат 53 минуты назад

      Ну что, вернулись править? Урал сегодня играл без двух лидеров атаки Бикфалви и Эль Кабира. Магистр Парфенов решил, что раскатает Спартак (клуб, запрещенный среди натуралов России) полурезервным составом, но увы и ах, не получилось.

      Екатеринбуржцы теряют очки в матче с явным аутсайдером, аутсайдер, в свою очередь, еще больше отстает от лидеров чемпионата.

      Вот умора!!!

      7
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      Рейтинг: +606

      Серж 69 > Борат 39 минут назад

      А,явился таки,хоть и с опозданием некоторым,тебя вот только не хватало!Аларм и Врунгер"бились"одни,ты бы им точно помог, "натурал" образцовый.Ну да,ведь козы,овцы,ослицы-это же не синтетика какая,а вполне себе полная натуральность.

      4
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      Рейтинг: -28

      Вальдемар IV 1 час назад

      урал сделал все что смог, но пенку не дали

      0
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      Рейтинг: +3128

      RotBerg > Вальдемар IV 58 минут назад

      Газпром же все купил, ты че не знаешь?)

      1
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      Рейтинг: +606

      Серж 69 1 час назад

      Ничья-это пусть и не провал,но результат слабенький,что уж говорить.Но,всё же,стоит признать,что с Кононом могли бы и влететь,причём беззубо.Здесь же команда играла,моменты имела,да и вообще,на победу точно наиграла.Конечно,хотелось бы большего,но что есть-то и есть,надеюсь,что дальше Спартак будет только прибавлять и пусть со скрипом,но перемалывать и обращать в свою пользу матчи,подобные этому.Сейчас же многое упущено,к сожалению,но верю,что и Тедеско и Спартак поработают хорошенько,и весной это принесёт свои плоды,голы и победы.

      4
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      Рейтинг: +1915

      Alekxei Z. 1 час назад

      Надо конечно забивать.
      В целом неплохо , но...
      По мне , так Бакаев провалил второй тайм. Ни одного правильного решения. Мальчику слава уже голову вскружила , выступает в роли спасателя отечества. То в неоправданный дриблинг пойдёт , то пас не тому , то удар некстати , то потеря...Всё не в цвет !!!
      Чудо комментаторы выбирают его лучшим , установка что-ли такая ?
      Крал вот кто лучший ! Всё в тему и обьём огромный.
      Такие матчи надо брать. Доменико , а Понсе явно сильнее Шюррле...

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