РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» и приблизился к зоне еврокубков

В 17-м туре РПЛ «Спартак» в гостях не справился с «Уралом». Команды не смогли поразить ворота друг друга.

Тем не менее, идущие на шестом месте москвичи сократили отставание до зоны Лиги Европы до восьми очков. «Урал» поднялся на восьмое место.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Димитров (Панюков, 69), Егорычев (Погребняк, 77), Аугустыняк, Кухарчик (Бавин, 86), Ильин.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, З. Бакаев, Умяров (Тиль, 63), Шюррле (Понсе, 66), Крал, Ларссон (Мирзов, 85).

Предупреждения: Ильин, 59 – Умяров, 58.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ