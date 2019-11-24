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  • РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» и приблизился к зоне еврокубков

РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» и приблизился к зоне еврокубков

24 ноября 2019, 15:56
94

В 17-м туре РПЛ «Спартак» в гостях не справился с «Уралом». Команды не смогли поразить ворота друг друга.

Тем не менее, идущие на шестом месте москвичи сократили отставание до зоны Лиги Европы до восьми очков. «Урал» поднялся на восьмое место.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Ароян, Поляков, Фидлер, Димитров (Панюков, 69), Егорычев (Погребняк, 77), Аугустыняк, Кухарчик (Бавин, 86), Ильин.

«Спартак»: Максименко, Кутепов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, З. Бакаев, Умяров (Тиль, 63), Шюррле (Понсе, 66), Крал, Ларссон (Мирзов, 85).

Предупреждения: Ильин, 59 – Умяров, 58.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Спартак
Комментарии (94)
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knikos
1574600303
Игра была равна , играли два ... крепких таких середняка РПЛ.
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oyabun
1574600454
Очень обидный и несправедливый результат для Спартака. Всю игру доминировать и в результате ничья.. Все таки надо задумываться в зимний перерыв о забивном форварде, иначе середина таблицы - наш предел.
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Frankfurt Am Main
1574600585
ну ничего, в следующем матче наберём очки.
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латунный
1574601705
спартак на 5 очков оторвался от вылета в фнл так надо было писать
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ivanthebest
1574601825
Бездарная реализация моментов при отличной в целом игре. Уралу очень повезло, что они незаслуженно набрали в этом матче 1 очко. Нашим ребяткам научиться быть более хладнокровными в решающей стадии и не пороть отличные моменты, то передерживая сильно мяч, то играя в касание когда вокруг километр пространства. Есть позитивные сдвиги, игра радует. Но, нужно также набирать очки. Это очень важно! В зиму нужно усилить ещё позицию форварда и правого защитника, тогда будет отличный боевой состав.
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vka1970
1574601864
Жаль конечно.Если не забивать такие моменты как были сегодня, то зачем вообще выходить на поле.Понятно, что это эмоции после матча, но обидно до безобразия.Нужен забивной форвард таранного плана.Очень нужен.Именно такого игрока нам сегодня и не хватило, а вообще игра смотрелась очень не плохо.Радуюсь, что эпоха пиджака канула в лето.Забыть как кошмарный сон.Особенно понравились быстрые продвижения вперёд за счёт мелкого паса.Такое на игре не как не отработаешь.Сказывается работа нового тренерского штаба.
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батог
1574602995
Я так понял, приобретенные лето игроки в такую погоду в жизни не играли ! Но транжирить голевые моменты то же не надо. Жаль что продвинулись на одно очко, но подождем до весны, еще не вечер !!!
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Krossmen73
1574603556
Обидная ничья при довольно таки неплохой игре.С реализацией нужно что-то делать.Но в целом игра Спартака понравилась.Если парни будут играть так и дальше,то есть надежда на неплохой итог в первенстве.Главное забивать всё что сами создают(а создают немало).Удачи КБ!!!
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vka1970
1574605170
Грубо говоря Спартак сегодня в Екатеринбурге устроил аттракцион невиданной щедрости.
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zigbert
1574606168
Жаль что ничья. Спартак показал неплохую игру. Реализация моментов оставляет желать лучшего. Много еще брака в передачах. Зобнин на краю выглядит лучше. Очень уверенно провел матч Кутепов. По сравнению с предыдущими играми прибавил и Крал.
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