РПЛ. «Краснодар» в гостях победил «Арсенал» и поднялся в зону Лиги чемпионов

«Краснодар» смог победить в Туле в очередном туре чемпионата России. Все голы были забиты в первом тайме.

Южане поднялись в зону Лиги чемпионов – идут третьими. Туляки занимают девятое место.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Вилена, 7; 0:2 – Петров, 25; 1:2 – Луценко, 43.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко (Ломовицкий, 76), Ткачeв (Лесовой, 66), Чаушич, Костадинов, Луценко.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Фернандеш (Вандерсон, 15), Уткин, Вилена, Игнатьев, Сулейманов (Стоцкий, 74), Берг (Газинский, 57).

Предупреждения: Альварес, 24; Шамов, 62; Григалава, 90+3 – Мартынович, 16; Берг, 25; Уткин, 61; Вилена, 67; Игнатьев, 90+1.

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