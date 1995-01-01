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    РПЛ. «Краснодар» в гостях победил «Арсенал» и поднялся в зону Лиги чемпионов

    «Краснодар» смог победить в Туле в очередном туре чемпионата России. Все голы были забиты в первом тайме.

    Южане поднялись в зону Лиги чемпионов – идут третьими. Туляки занимают девятое место.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Вилена, 7; 0:2 – Петров, 25; 1:2 – Луценко, 43.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко (Ломовицкий, 76), Ткачeв (Лесовой, 66), Чаушич, Костадинов, Луценко.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Фернандеш (Вандерсон, 15), Уткин, Вилена, Игнатьев, Сулейманов (Стоцкий, 74), Берг (Газинский, 57).

    Предупреждения: Альварес, 24; Шамов, 62; Григалава, 90+3 – Мартынович, 16; Берг, 25; Уткин, 61; Вилена, 67; Игнатьев, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии22
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      Рейтинг: +50

      fanfckrasnodar 6 минут назад

      Состав весьма понравился. Кто-то нехороший называет Вилену Еленой.. вот он и как Берг доказывает, что не зря он в нашем клубе.

      Такой кулак на острие - Игнатьев, Фернандеш, Шапи, Берг и Вильена - очень понравился!!

      Арсенал в концовках таймов напоминал Арсенал с острова) отлично бились!

      0
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      Рейтинг: -26

      Вальдемар IV 1 час назад

      чуть синдром ростова с не забитой пенкой не аукнулся

      1
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      Рейтинг: +364

      Dizgen 1 час назад

      Быки с победой Красавцы!!!

      0
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      Рейтинг: +610

      Серж 69 1 час назад

      Победа трудна,далась нелегко Краснодару,
      Арсенал ведь совсем не подарок,он бился как мог
      Сафонов спасал,как стена отражал он удары,
      С победою,сдюжили,вот он счастливый итог!

      0
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      Рейтинг: +5468

      Сильвербой 2 часа назад

      Краснодару нужен сильный опорник и центральные защитники, ну и тренер конечно! Нынешние - это просто ужас!!! Мешки с говном!!!

      0
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      Рейтинг: +838

      Чец 2 часа назад

      Как тяжело далась нам победа, Сафонов молодец--сколько вытащил. Дома Арсенал сильно играет, могли и наказать нас. В общем, молодцы!

      4
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      Рейтинг: +468

      Сенситив 2 часа назад

      весёлое начало от южан, а во втором - от туляков напряг,
      итогом же - растоптаны быками канониры, как-то так...))

      1
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      Рейтинг: +422

      S.K.V. 2 часа назад

      Краснодар с победой!!!

      2
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      Рейтинг: +2738

      Виталий Орехов 2 часа назад

      Краснодар с победой! Обещаю, если будете играть в ЛЧ, буду приезжать на все домашние матчи! Квартиру где снять знаю )))

      4
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      Рейтинг: -26

      Вальдемар IV > Виталий Орехов 1 час назад

      да они бы и играли если бы не физруки, валере вашему как раз класснее бы состав уже давно тамбовы динамы рвал а не летел им в важный отрезок

      0
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      Рейтинг: +35424

      portero 2 часа назад

      три очка хорошо, но с игрой беда

      1
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