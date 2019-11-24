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РПЛ. «Краснодар» в гостях победил «Арсенал» и поднялся в зону Лиги чемпионов

24 ноября 2019, 18:25
26

«Краснодар» смог победить в Туле в очередном туре чемпионата России. Все голы были забиты в первом тайме.

Южане поднялись в зону Лиги чемпионов – идут третьими. Туляки занимают девятое место.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Арсенал (Тула) – Краснодар – 1:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Вилена, 7; 0:2 – Петров, 25; 1:2 – Луценко, 43.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко (Ломовицкий, 76), Ткачeв (Лесовой, 66), Чаушич, Костадинов, Луценко.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Фернандеш (Вандерсон, 15), Уткин, Вилена, Игнатьев, Сулейманов (Стоцкий, 74), Берг (Газинский, 57).

Предупреждения: Альварес, 24; Шамов, 62; Григалава, 90+3 – Мартынович, 16; Берг, 25; Уткин, 61; Вилена, 67; Игнатьев, 90+1.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Краснодар
Комментарии (26)
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portero
1574609347
да уж.... с победой Краснодар!!!!! начали хорошо, а потом так себе , молодежь еще зеленая и пахать надо и пахать, а главное кто им мозг немного встряхнет ....
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Retiremen_VMF
1574609515
Неубедительная победа. Неубедительно в нападении и в защите. Краснодар играл в средине всей командой, а Арсенал средину поля просто перекидывал. 4 защитника быков упивались футболом и смотрели как туляки лупят по воротам с любой позиции. Сафонов играл и за себя и за того парня. В общем движения в перед не наблюдается, в лучшем случае топтание на мести или прыжок назад.
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zaichkin777@gmail.com
1574609612
Если бы не Сафонище.........
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evgevg13
1574609617
Как бы то ни было- быки - с победой. Арсеналу- не унывать.
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Серж 69
1574609718
Отлично!Краснодар с победой!Ростов подкачал,но вы хоть не подвели!Надеюсь очень,что настрой на ЛЕ будет запредельный,всё в ваших руках,удачи,вперёд! Игнатьев,мой однофамилец,не мажь с точки,забивай! Ладно тут пронесло,но в других матчах цена такого промаха может оказаться слишком высока.
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Пельш 1
1574609808
Краснодар молодцы, жалко Фернандеша с Бергом, а ведь впереди матчи ЛЕ!
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S.K.V.
1574609995
Краснодар с победой!!!
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Чец
1574610153
Как тяжело далась нам победа, Сафонов молодец--сколько вытащил. Дома Арсенал сильно играет, могли и наказать нас. В общем, молодцы!
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Сильвербой
1574610712
Краснодару нужен сильный опорник и центральные защитники, ну и тренер конечно! Нынешние - это просто ужас!!! Мешки с говном!!!
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Вальдемар IV
1574612254
чуть синдром ростова с не забитой пенкой не аукнулся
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