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  • Фанаты ЦСКА в связи с дисквалификацией Гончаренко принесли на игру картонную фигуру тренера и разместили на баннерах его подсказки

Фанаты ЦСКА в связи с дисквалификацией Гончаренко принесли на игру картонную фигуру тренера и разместили на баннерах его подсказки

24 ноября 2019, 19:58
13

ЦСКА проводит матч 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» без главного тренера Виктора Гончаренко на скамейке. Он дисквалифицирован.

По этому поводу болельщики принесли на стадион картонную фигуру тренера, а также на баннерах разместили возможные подсказки Гончаренко игрокам. Фото доступно ниже. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.

  • Гончаренко дисквалифицирован на два матча (один – условно).
  • На прошлом матче против «Сочи» (3:2) тренер обратился к судье: «Лицо попроще сделайте».
  • ЦСКА перед матчем с «Крыльями Советов» шел в таблице пятым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Гончаренко Виктор
Комментарии (13)
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PNZ1985
1574616098
молодцы кони!
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bset
1574616448
Товарищ судья, лицо попроще
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Алеха32
1574618698
Команда!
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prtcs
1574619404
Ребята молодцы!
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Andrey160268
1574620549
Молодцы парни, отличная поддержка.
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Джой
1574620608
Сильно - молодцы. Вера в тренера на уровне!
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DeStar
1574620708
ну прикольно, видимо фанаты все же верят в гончаренко.
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olnazubov
1574623706
Я мнoго рaбoтaл за кoмпьютeром, пoкa нe пocaдил полнoстью зрeние. Врaчи cкaзали либo oчки, либо oпeрация и я начал иcкать альтeрнативу, вeдь таких, как я многo. Cпустя кaкое-тo время я нашeл cрeдcтвo которoе рeальнo cпаслo мeня и тeперь мнe не нужны oчки или другое лeчение. Coвeтую всeм oзнaкомитьcя кто жeлaет вoccтaновить или coхрaнить зрeние ведь этo важнo! --- https://bitu.ir/qRxNRy
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LIO1987
1574644065
Красавчеггги!!!
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SunRomeS
1574669749
Вот это поддержка!!! Реально одна СЕМЬЯ!
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