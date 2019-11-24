Фанаты ЦСКА в связи с дисквалификацией Гончаренко принесли на игру картонную фигуру тренера и разместили на баннерах его подсказки

ЦСКА проводит матч 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» без главного тренера Виктора Гончаренко на скамейке. Он дисквалифицирован.
По этому поводу болельщики принесли на стадион картонную фигуру тренера, а также на баннерах разместили возможные подсказки Гончаренко игрокам. Фото доступно ниже. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.
- Гончаренко дисквалифицирован на два матча (один – условно).
- На прошлом матче против «Сочи» (3:2) тренер обратился к судье: «Лицо попроще сделайте».
- ЦСКА перед матчем с «Крыльями Советов» шел в таблице пятым.
Источник: «Чемпионат»