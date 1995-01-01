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    Фанаты ЦСКА в связи с дисквалификацией Гончаренко принесли на игру картонную фигуру тренера и разместили на баннерах его подсказки

    ЦСКА проводит матч 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» без главного тренера Виктора Гончаренко на скамейке. Он дисквалифицирован.

    По этому поводу болельщики принесли на стадион картонную фигуру тренера, а также на баннерах разместили возможные подсказки Гончаренко игрокам. Фото доступно ниже. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.

    • Гончаренко дисквалифицирован на два матча (один – условно).
    • На прошлом матче против «Сочи» (3:2) тренер обратился к судье: «Лицо попроще сделайте».
    • ЦСКА перед матчем с «Крыльями Советов» шел в таблице пятым.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +648

      evgevg13 26 минут назад

      щютники, как говорил персонаж в кавказской пленнице...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12657

      bset 32 минуты назад

      Товарищ судья, лицо попроще

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1228

      PNZ1985 38 минут назад

      молодцы кони!

      0
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