Фанаты ЦСКА в связи с дисквалификацией Гончаренко принесли на игру картонную фигуру тренера и разместили на баннерах его подсказки

ЦСКА проводит матч 17-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» без главного тренера Виктора Гончаренко на скамейке. Он дисквалифицирован.

По этому поводу болельщики принесли на стадион картонную фигуру тренера, а также на баннерах разместили возможные подсказки Гончаренко игрокам. Фото доступно ниже. «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.