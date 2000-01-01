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    Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2) пообщался с главным судьей Станиславом Васильевым. В компенсированное время первого тайма в ворота москвичей был назначен пенальти.

    – Эй, товарищ судья, эй! Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще сделайте, хорошо?

    – Да, хорошо.

    – Вы сейчас научились, ***, отвечать. Научились, ***, отвечать. Вы, ***, принимайте тоже критику, которая вам говорится. Потому что вы, ***, с такими лицами отвечаете, что прямо ***. У нас один только рефери ФИФА! Один, чтоб вы знали! А команд сколько играет в еврокубках, ***? А вы об них ноги *** вытираете.

    • ЦСКА дважды уступал в счете в Сочи.
    • Москвичи поднялись в таблице в зону Лиги чемпионов.
    • «Сочи» – последняя команда чемпионата.

    Источник: Твиттер Василия Конова

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    Комментарии22
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      Рейтинг: +551

      Elisey13 12 минут назад

      Как охраняют судью))) Михалыч респект!

      0
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      Рейтинг: +1797

      Derzkiy1 14 минут назад

      Я думал его сложно вывести ) довели ))) но с судьями проблема большая в этом году

      0
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      Рейтинг: -807

      DonBaton 30 минут назад

      Какое-то чмо лимитное,приблудыш,что-то там выйобывается,мутак конченный

      0
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      Рейтинг: +410

      ZENIT***** 32 минуты назад

      Гончаренко уважаю как тренера.

      4
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      Рейтинг: +410

      ZENIT***** > ZENIT***** 31 минуту назад

      А что там случилось,разберёмся.

      0
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      Рейтинг: +978

      Etiainen 45 минут назад

      дебил

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      УхоГорлоНос 46 минут назад

      Это не дело так разговаривать, тем более, если на камеру попадает

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      prtcs 48 минут назад

      Для судей правильно было бы сказать; "Не делайте умные морды, вы же купленные судьи". И сколько откровенный судейский бес предел будет продолжаться.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7619

      alex1951 49 минут назад

      А судьи кто? (Чацкий)
      И повели меня на суд,а судьи яйцами трясут...червонцы...червонцы....)))

      1
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      Рейтинг: +1737

      SIRIUS 2002 49 минут назад

      Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко .....вообще то ГАНЧАРЕНКО!!

      1
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      Рейтинг: +1019

      Джой > SIRIUS 2002 41 минуту назад

      У кого как я смотрю пишут)

      0
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      Рейтинг: +2908

      InterMilLano1908 > SIRIUS 2002 39 минут назад

      У него в паспорте уже гончаренко...

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      Рейтинг: +6631

      derrik2000 53 минуты назад

      Ну, уж если Гончаренко этот судья просто вывел из себя, представляю, что было бы с Тедеско! )))))))))))))))))

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      Рейтинг: +1019

      Джой > derrik2000 38 минут назад

      Мне Тедеско - Демиса Карибидиса из Камеди напомнил)
      Будет также примерно орать)

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