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  • Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»

Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»

10 ноября 2019, 18:38
59

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2) пообщался с главным судьей Станиславом Васильевым. В компенсированное время первого тайма в ворота москвичей был назначен пенальти.

– Эй, товарищ судья, эй! Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще сделайте, хорошо?

– Да, хорошо.

– Вы сейчас научились, ***, отвечать. Научились, ***, отвечать. Вы, ***, принимайте тоже критику, которая вам говорится. Потому что вы, ***, с такими лицами отвечаете, что прямо ***. У нас один только рефери ФИФА! Один, чтоб вы знали! А команд сколько играет в еврокубках, ***? А вы об них ноги *** вытираете.

  • ЦСКА дважды уступал в счете в Сочи.
  • Москвичи поднялись в таблице в зону Лиги чемпионов.
  • «Сочи» – последняя команда чемпионата.

Источник: Твиттер Василия Конова
Россия. Премьер-лига Сочи ЦСКА Гончаренко Виктор Васильев Станислав
Комментарии (59)
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_Kesh_Suntar_
1573400884
Ничего криминального не сказал! Это только эмоции! ))
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Томик
1573401271
Это вообще то оказание психологического давления на судью, как минимум. Какого хрена он этого шизофреника не удалил?
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Etiainen
1573401800
дебил
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ZENIT*****
1573402545
Гончаренко уважаю как тренера.
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DonBaton
1573402672
Какое-то чмо лимитное,приблудыш,что-то там выйобывается,мутак конченный
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erma
1573404656
Знает б.. что судья ему не может ответить б... вот и п....т. Гончаренко можно за многое уважать, но это полное быдлячество. У нас вне поля все судьи, а как до дела доходит, то каждому второму хочется по роже дать.
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ruslanzap
1573407325
Судьи в этом году судят как засранцы
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Aviator
1573407517
Ну и сколько наших команд ИГРАЕТ в еврокубках, Витенька? Именно ИГРАЕТ, а не обозначает игру, мучается и других мучает... Остановите - Вите надоть выйти.
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РМЗ
1573410293
Красава Гончар
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Toomans
1573411160
Есть видео. Было дело. Ганчаренко хорош. При неимении больших ресурсов держится в топе лиги, пусть ив евролиге просрал все что можно. Ресурсов нет, вот так и вышло. Обсирать его за это некорректно. Он молодчик, как есть.
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