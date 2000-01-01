Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»

Как охраняют судью))) Михалыч респект!
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2) пообщался с главным судьей Станиславом Васильевым. В компенсированное время первого тайма в ворота москвичей был назначен пенальти.
– Эй, товарищ судья, эй! Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще сделайте, хорошо?
– Да, хорошо.
– Вы сейчас научились, ***, отвечать. Научились, ***, отвечать. Вы, ***, принимайте тоже критику, которая вам говорится. Потому что вы, ***, с такими лицами отвечаете, что прямо ***. У нас один только рефери ФИФА! Один, чтоб вы знали! А команд сколько играет в еврокубках, ***? А вы об них ноги *** вытираете.
- ЦСКА дважды уступал в счете в Сочи.
- Москвичи поднялись в таблице в зону Лиги чемпионов.
- «Сочи» – последняя команда чемпионата.