Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в перерыве матча 16-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2) пообщался с главным судьей Станиславом Васильевым. В компенсированное время первого тайма в ворота москвичей был назначен пенальти.

– Эй, товарищ судья, эй! Когда с вами разговаривают, чуть-чуть лицо попроще сделайте, хорошо?

– Да, хорошо.

– Вы сейчас научились, ***, отвечать. Научились, ***, отвечать. Вы, ***, принимайте тоже критику, которая вам говорится. Потому что вы, ***, с такими лицами отвечаете, что прямо ***. У нас один только рефери ФИФА! Один, чтоб вы знали! А команд сколько играет в еврокубках, ***? А вы об них ноги *** вытираете.