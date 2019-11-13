Гончаренко дисквалифицирован на два матча, один из них – условно

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на два матча за нецензурные высказывания в адрес судьи Станислава Васильева в перерыве матча «Сочи» – ЦСКА (2:3).

«По результатам рассмотрения материалов СМИ КДК возбудил дело о поведении Гончаренко в адрес официальных лиц. В статье, по которой возбуждено дело, мы говорим об использовании ненормативной лексики. Виктор Михайлович лично присутствовал на заседании и объяснил свое поведение эмоциональным состоянием, связанным с ошибками судейского корпуса.

При этом Гончаренко заявил, что такое поведение недопустимо для главного тренера и публичного лица. Мы приняли во внимание извинения Гончаренко в СМИ и на заседании. Гончаренко оштрафован на два матча, из них один – реальный, один – условный. Также Гончаренко оштрафован на 100 тысяч рублей, кроме того, мы установили для него испытательный срок до конца сезона», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

24 ноября ЦСКА примет «Крылья Советов».

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