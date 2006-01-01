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    Гончаренко дисквалифицирован на два матча, один из них – условно

    КДК РФС дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на два матча за нецензурные высказывания в адрес судьи Станислава Васильева в перерыве матча «Сочи» – ЦСКА (2:3).

    «По результатам рассмотрения материалов СМИ КДК возбудил дело о поведении Гончаренко в адрес официальных лиц. В статье, по которой возбуждено дело, мы говорим об использовании ненормативной лексики. Виктор Михайлович лично присутствовал на заседании и объяснил свое поведение эмоциональным состоянием, связанным с ошибками судейского корпуса.

    При этом Гончаренко заявил, что такое поведение недопустимо для главного тренера и публичного лица. Мы приняли во внимание извинения Гончаренко в СМИ и на заседании. Гончаренко оштрафован на два матча, из них один – реальный, один – условный. Также Гончаренко оштрафован на 100 тысяч рублей, кроме того, мы установили для него испытательный срок до конца сезона», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

    24 ноября ЦСКА примет «Крылья Советов».

    Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:07
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4010

      Владислав Vlad 9 минут назад

      Хотите смотреть футбол без эмоций - идите смотреть балет.
      Дисквалификация за грубый фол - это одно. Но за мат..... Да все здания в России на мате построены. )))

      2
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      Рейтинг: +10368

      vladimir-7 53 минуты назад

      Денег в КДК РФС нет, поэтому и штрафуют всех подряд. За ошибки,
      допущенные судьёй, который привел к этой конфликтной ситуации,
      какое наказание вынес КДК РФС, СООБЩИТЕ.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1834

      SarJr 1 час назад

      Может, теперь ещё пенальти и красные карточки будут давать условно?)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1581

      prtcs 1 час назад

      Плохая работа судей это есть оскорбление тренеров, игроков, болельщиков.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +12514

      bset 1 час назад

      То есть это равноценно "козлам" от Семака. В следующий раз тогда можно не сдерживать себя) Все равно наказания одинаковые) Хотя сильно сомневаюсь - Газпром небось и там постарался.

      2
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      Рейтинг: +526

      SPbZenit12 > bset 1 час назад

      Там просто "козлы". Это оскорбление, а здесь ненормативная лексика в прямом эфире. Если даже и извинился, то из прямого эфира не вырезать. А в той ситуации Семак извинился и замяли.

      -1
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      Рейтинг: +10368

      vladimir-7 > SPbZenit12 43 минуты назад

      В прямом эфире? Не п**ди, баклан.

      4
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      Рейтинг: +2038

      zritelx 1 час назад

      Ну как и говорили, так-же как и Семака наказали на 1 матч.

      0
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      Рейтинг: +990

      Decorhome 1 час назад

      хорошо еще что не ударил)

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