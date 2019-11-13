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Гончаренко дисквалифицирован на два матча, один из них – условно

13 ноября 2019, 15:07
25

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко на два матча за нецензурные высказывания в адрес судьи Станислава Васильева в перерыве матча «Сочи» – ЦСКА (2:3).

«По результатам рассмотрения материалов СМИ КДК возбудил дело о поведении Гончаренко в адрес официальных лиц. В статье, по которой возбуждено дело, мы говорим об использовании ненормативной лексики. Виктор Михайлович лично присутствовал на заседании и объяснил свое поведение эмоциональным состоянием, связанным с ошибками судейского корпуса.

При этом Гончаренко заявил, что такое поведение недопустимо для главного тренера и публичного лица. Мы приняли во внимание извинения Гончаренко в СМИ и на заседании. Гончаренко оштрафован на два матча, из них один – реальный, один – условный. Также Гончаренко оштрафован на 100 тысяч рублей, кроме того, мы установили для него испытательный срок до конца сезона», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

24 ноября ЦСКА примет «Крылья Советов».

Гончаренко – судье: «Лицо попроще сделайте, когда с вами разговаривают»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Гончаренко Виктор Григорьянц Артур
Комментарии (25)
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bset
1573647822
То есть это равноценно "козлам" от Семака. В следующий раз тогда можно не сдерживать себя) Все равно наказания одинаковые) Хотя сильно сомневаюсь - Газпром небось и там постарался.
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prtcs
1573648471
Плохая работа судей это есть оскорбление тренеров, игроков, болельщиков.
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vladimir-7
1573649460
Денег в КДК РФС нет, поэтому и штрафуют всех подряд. За ошибки, допущенные судьёй, который привел к этой конфликтной ситуации, какое наказание вынес КДК РФС, СООБЩИТЕ.
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Владислав Vlad
1573652104
Хотите смотреть футбол без эмоций - идите смотреть балет. Дисквалификация за грубый фол - это одно. Но за мат..... Да все здания в России на мате построены. )))
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sерж
1573652932
мало дали,Семаку за козлов дали так же,а этот, как гопник начал фыркать матом
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sined1951
1573653972
Чем чаще эти макаки-тренеры будут кричать и кривляться у кромки поля, пытаясь воздействовать на судей, тем чаще судьи будут ошибаться. Как правильно подметили комментаторы, которые работают у поля, тренеры стараются во время игры оказывать давление на судей, чтобы те принимали выгодные им решения. А теперь дошло до разборок и в подтрибунном помещении. У нас развернулась в последнее время целенаправленная травля судей. Кому это выгодно?
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ALEX ML
1573654398
Тогда и судьишку газового надо наказать по логике
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САНЁК17
1573659102
Получается газпром наказал воинторг
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DOCTOR PENALTY
1573660089
Суровое наказание за великодушную просьбу сделать лицо немного привлекательным.
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Dmitriy 87
1573665945
Судят му..аки и в КДК сидят такие же му..аки
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