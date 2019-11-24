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  • Спустя год после смерти Капского БАТЭ впервые за 13 лет не выиграл чемпионат Белоруссии. Победитель – «Динамо-Брест»

Спустя год после смерти Капского БАТЭ впервые за 13 лет не выиграл чемпионат Белоруссии. Победитель – «Динамо-Брест»

24 ноября 2019, 16:08
8

Впервые за более чем десять лет в чемпионате Белоруссии сменился чемпион. За тур до финиша победу одержало «Динамо-Брест».

В 29-м туре команда с минимальным счетом дома победила «Витебск». Это позволило добиться неотыгрываемого за 30-й тур пятиочкового гандикапа. Второе место в чемпионате занял БАТЭ, третье – солигорский «Шахтер».

  • С 2006 года чемпионат выигрывал только БАТЭ.
  • В прошлом году ушел из жизни руководитель БАТЭ Анатолий Капский.
  • «Динамо-Брест» никогда ранее чемпионом независимой Белоруссии не становилось.

Источник: Бомбардир.ру
Белоруссия. Высшая лига Динамо-Брест БАТЭ
Комментарии (8)
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vladik12
1574601174
Это уже что-то из мистического, непознанного. Ушел многолетний руководитель - ушли победы. Свят, свят, свят...
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bset
1574602778
Красава наколдовал.
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СЕЛИВАН 862
1574603099
От 13-ти летней гегемонии БАТЭ уже было тошно!А БАТЭ сильно уверовал в своё превосходство над остальными,но,как говорится,всё не вечно под луной!!!
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Вальдемар IV
1574604571
кто следил и в прошлом году там солигорск или кто должен был выигрывать, такие же кабинетные силы вмешались, а в европе облизывают потом
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Серж 69
1574605334
Конечно,кому то и надоели,возможно,победы Батэ,тут на вкус и цвет,как говорится...Однако,по мне,так Батэ вполне достойно представлял страну в еврокубках,в том числе,и в ЛЧ,проходя таких соперников,что не верилось вначале,что это им будет под силу.Очень мне сомнительно,что любой другой клуб сможет повторить подобное,нет у них пока такой уверенности и такой игры.Хотя,ничто не вечно,возможно,и другим это удастся,дай то бог.
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Из Твери Леха
1574607430
На багаже Марадонны...А чего они по системе весна-осень играют-то?
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Saracen Jr
1574607467
По игре все более чем заслуженно. Без капского у батэ полный спад, игра вокруг одного игрока ( стасевича) и нет никакой жёсткой организации. А в брест очень вовремя пришли арабы, вкинули мешок денег, собрали золотой (для Беларуси) состав - и ивуаля. Плюс, брест безумно везло по ходу сезона : большинство соперников - те кто играли в прошлом туре с батэ ( тип там выложились), постоянно отскакивали и тд. Ну в любом случае это только на пользу чемпионату, у батэ давно не было такого конкурента. Ну и верим, что батэ, желательно, уже к следующему сезону найдёт возможность своего прогресса и возвращения чемпионства
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СЕЛИВАН 862
1574607567
Вот теперь посмотрим-чемпионство Бреста заслуженное или случайное?!Но Брест его заслужил-мне так кажется!!!
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