Спустя год после смерти Капского БАТЭ впервые за 13 лет не выиграл чемпионат Белоруссии. Победитель – «Динамо-Брест»

Впервые за более чем десять лет в чемпионате Белоруссии сменился чемпион. За тур до финиша победу одержало «Динамо-Брест».
В 29-м туре команда с минимальным счетом дома победила «Витебск». Это позволило добиться неотыгрываемого за 30-й тур пятиочкового гандикапа. Второе место в чемпионате занял БАТЭ, третье – солигорский «Шахтер».
- С 2006 года чемпионат выигрывал только БАТЭ.
- В прошлом году ушел из жизни руководитель БАТЭ Анатолий Капский.
- «Динамо-Брест» никогда ранее чемпионом независимой Белоруссии не становилось.
Источник: Бомбардир.ру