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    Спустя год после смерти Капского БАТЭ впервые за 13 лет не выиграл чемпионат Белоруссии. Победитель – «Динамо-Брест»

    Впервые за более чем десять лет в чемпионате Белоруссии сменился чемпион. За тур до финиша победу одержало «Динамо-Брест».

    В 29-м туре команда с минимальным счетом дома победила «Витебск». Это позволило добиться неотыгрываемого за 30-й тур пятиочкового гандикапа. Второе место в чемпионате занял БАТЭ, третье – солигорский «Шахтер».

    • С 2006 года чемпионат выигрывал только БАТЭ.
    • В прошлом году ушел из жизни руководитель БАТЭ Анатолий Капский.
    • «Динамо-Брест» никогда ранее чемпионом независимой Белоруссии не становилось.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:08
    Комментарии8
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      Рейтинг: +12

      СЕЛИВАН 862 11 минут назад

      Вот теперь посмотрим-чемпионство Бреста заслуженное или случайное?!Но Брест его заслужил-мне так кажется!!!

      0
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      Рейтинг: +1888

      SarJr 13 минут назад

      По игре все более чем заслуженно. Без капского у батэ полный спад, игра вокруг одного игрока ( стасевича) и нет никакой жёсткой организации. А в брест очень вовремя пришли арабы, вкинули мешок денег, собрали золотой (для Беларуси) состав - и ивуаля. Плюс, брест безумно везло по ходу сезона : большинство соперников - те кто играли в прошлом туре с батэ ( тип там выложились), постоянно отскакивали и тд.

      Ну в любом случае это только на пользу чемпионату, у батэ давно не было такого конкурента. Ну и верим, что батэ, желательно, уже к следующему сезону найдёт возможность своего прогресса и возвращения чемпионства

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      Рейтинг: +717

      Из Твери Леха 13 минут назад

      На багаже Марадонны...А чего они по системе весна-осень играют-то?

      0
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      Рейтинг: +606

      Серж 69 48 минут назад

      Конечно,кому то и надоели,возможно,победы Батэ,тут на вкус и цвет,как говорится...Однако,по мне,так Батэ вполне достойно представлял страну в еврокубках,в том числе,и в ЛЧ,проходя таких соперников,что не верилось вначале,что это им будет под силу.Очень мне сомнительно,что любой другой клуб сможет повторить подобное,нет у них пока такой уверенности и такой игры.Хотя,ничто не вечно,возможно,и другим это удастся,дай то бог.

      2
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      Рейтинг: -28

      Вальдемар IV 1 час назад

      кто следил и в прошлом году там солигорск или кто должен был выигрывать, такие же кабинетные силы вмешались, а в европе облизывают потом

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      Рейтинг: +12

      СЕЛИВАН 862 1 час назад

      От 13-ти летней гегемонии БАТЭ уже было тошно!А БАТЭ сильно уверовал в своё превосходство над остальными,но,как говорится,всё не вечно под луной!!!

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      Рейтинг: +12646

      bset 1 час назад

      Красава наколдовал.

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      Рейтинг: +3806

      vladik12 1 час назад

      Это уже что-то из мистического, непознанного. Ушел многолетний руководитель - ушли победы. Свят, свят, свят...

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