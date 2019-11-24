Спустя год после смерти Капского БАТЭ впервые за 13 лет не выиграл чемпионат Белоруссии. Победитель – «Динамо-Брест»

Впервые за более чем десять лет в чемпионате Белоруссии сменился чемпион. За тур до финиша победу одержало «Динамо-Брест».

В 29-м туре команда с минимальным счетом дома победила «Витебск». Это позволило добиться неотыгрываемого за 30-й тур пятиочкового гандикапа. Второе место в чемпионате занял БАТЭ, третье – солигорский «Шахтер».