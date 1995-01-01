Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?

    РПЛ. ЦСКА под руководством Овчинникова победил «Крылья Советов» и поднялся на третье место

    В 17-м туре РПЛ ЦСКА минимально победил «Крылья Советов». Удар из-за пределов штрафной полузащитника Николы Влашича принес три очка.

    Москвичами в этой игре руководил старший тренер Сергей Овчинников, поскольку Виктор Гончаренко отбывал дисквалификацию. В турнирной таблице ЦСКА поднялся в зону Лиги чемпионов – на третье место.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Влашич, 75.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Кучаев (Ахметов, 68), Обляков, Бистрович (Бийол, 81), Влашич, Сигурдссон (Дзагоев, 59), Чалов.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Гацкан, Тимофеев, Зиньковский (Кабутов, 81), Гынсарь (Терехов, 78), Соболев (Голенков, 84), Радоньич.

    Предупреждения: Магнуссон, 65 – Соболев, 48; Гацкан, 57; Радоньич, 86; Терехов, 90+2.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:55
    Комментарии20
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      olnazubov 1 час назад

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано--------- https://yas.li/press

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Сенситив 1 час назад

      истоптан был конями крылышек косяк,
      хоть и с натугой, но победа, как-то так...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3646

      Yev 1 час назад

      Читаю коментарии и такое умиление - это ж какой великий тренер Гончаренко, что даже его фигуроэмитатор приносит великие победы..., над Крыльями Советов.
      А игру кто-нибудь смотрел?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Олег1204 1 час назад

      Чалов талантливый, но в то же время невезучий нападающий.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +721

      dimag 1 час назад

      Босс молодчина!!! Ну а у ЦСКА все теже проблемы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2126

      shurik45 1 час назад

      Если честно ,то пока дикий ужас . И причем по всем фронтам,кроме Игоряна. Всех армейцев с Победой!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +159

      Граф2019 1 час назад

      с болгарами бы так ... коняшки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1017

      CSKA57 1 час назад

      ЦСКА, с заслуженной, но трудной победой!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      knikos 2 часа назад

      - Классный момент !!! -
      - Что такое ?-
      - Да Дзага шнурки завязывает ...-

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10508

      vladimir-7 2 часа назад

      Всех болельщиков ЦСКА с трудной победой. А Ф.Чалов если так будет
      играть без голов, не то, что в АПЛ не перейдет, но в основной команде
      ЦСКА может оказаться на скамейке запасных.

      7
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74557
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru