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РПЛ. ЦСКА под руководством Овчинникова победил «Крылья Советов» и поднялся на третье место

24 ноября 2019, 20:55
25

В 17-м туре РПЛ ЦСКА минимально победил «Крылья Советов». Удар из-за пределов штрафной полузащитника Николы Влашича принес три очка.

Москвичами в этой игре руководил старший тренер Сергей Овчинников, поскольку Виктор Гончаренко отбывал дисквалификацию. В турнирной таблице ЦСКА поднялся в зону Лиги чемпионов – на третье место.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Влашич, 75.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Кучаев (Ахметов, 68), Обляков, Бистрович (Бийол, 81), Влашич, Сигурдссон (Дзагоев, 59), Чалов.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Гацкан, Тимофеев, Зиньковский (Кабутов, 81), Гынсарь (Терехов, 78), Соболев (Голенков, 84), Радоньич.

Предупреждения: Магнуссон, 65 – Соболев, 48; Гацкан, 57; Радоньич, 86; Терехов, 90+2.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Крылья Советов Овчинников Сергей
Комментарии (25)
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tushkanlz
1574618209
Влашич забил гол – красавец, жаль в ЛЕ такими не отмечался…
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Аид666
1574618286
Влашич красивую банку положил, а Чалов стал стесняться бить...
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Jhon1989
1574618519
С победой всех болел!!! Только не понравилось что Федя устроил перепасы с Дзагай,должен сам был решать несколько эпизодов,понятно что хотел как лучше, ну лишь бы не получилось как всегда потом.
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cska-62
1574618580
Всех болельщиков с победой! Влашич и Марио Фернандес - красавцы! Чалова - в "Челси"... Вместе с Обляковым! Если второго туда не возьмут, то в СКА (Ростов-на-Дону) или в СКА (Хабаровск). Главное, чтобы место на поле не занимал, и небеса ударами не сверлил...
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Чец
1574618926
Влашич--лучший игрок в ЦСКА, без него команда беззубая. А так молодцы.
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prtcs
1574618941
Тяжелая победа. Но свои три очка взяли. Идем дальше и выше.
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vladimir-7
1574619301
Всех болельщиков ЦСКА с трудной победой. А Ф.Чалов если так будет играть без голов, не то, что в АПЛ не перейдет, но в основной команде ЦСКА может оказаться на скамейке запасных.
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CSKA57
1574620456
ЦСКА, с заслуженной, но трудной победой!
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shurik45
1574621309
Если честно ,то пока дикий ужас . И причем по всем фронтам,кроме Игоряна. Всех армейцев с Победой!
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Олег1204
1574622122
Чалов талантливый, но в то же время невезучий нападающий.
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