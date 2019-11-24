РПЛ. ЦСКА под руководством Овчинникова победил «Крылья Советов» и поднялся на третье место

В 17-м туре РПЛ ЦСКА минимально победил «Крылья Советов». Удар из-за пределов штрафной полузащитника Николы Влашича принес три очка.

Москвичами в этой игре руководил старший тренер Сергей Овчинников, поскольку Виктор Гончаренко отбывал дисквалификацию. В турнирной таблице ЦСКА поднялся в зону Лиги чемпионов – на третье место.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

ЦСКА (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Влашич, 75.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Кучаев (Ахметов, 68), Обляков, Бистрович (Бийол, 81), Влашич, Сигурдссон (Дзагоев, 59), Чалов.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Полуяхтов, Бурлак, Чернов, Гацкан, Тимофеев, Зиньковский (Кабутов, 81), Гынсарь (Терехов, 78), Соболев (Голенков, 84), Радоньич.

Предупреждения: Магнуссон, 65 – Соболев, 48; Гацкан, 57; Радоньич, 86; Терехов, 90+2.

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