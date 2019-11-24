РПЛ. «Сочи» упустил победу в Уфе и остался на последнем месте

В минусовую температуру в Уфе в 17-м туре РПЛ сыграли «Уфа» и «Сочи». Ничью хозяевам принес аргентинский форвард Андрес Вомбергар.

Сочинцы остались на последнем месте в таблице; команду, согласно СМИ, может возглавить Курбан Бердыев. «Уфа» поднялась на 11-е место.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Уфа – Сочи – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Полоз, 25; 1:1 – Вомбергар, 85.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов (Гиоргобиани, 83), Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Козлов, 65), Бизяк (Вомбергар, 83).

«Сочи»: Фролов, Новосельцев, Шакуро, Мевля (Калугин, 50), Миладинович, Померко, Бурмистров, Полоз (Заболотный,56), Цаллагов, Мостовой, Карапетян (Юрганов, 87).

Предупреждения:Фомин, 38; Кротов, 49; Сухов, 61 – Цаллагов, 9; Бурмистров, 49.

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