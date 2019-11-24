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РПЛ. «Сочи» упустил победу в Уфе и остался на последнем месте

24 ноября 2019, 13:25
7

В минусовую температуру в Уфе в 17-м туре РПЛ сыграли «Уфа» и «Сочи». Ничью хозяевам принес аргентинский форвард Андрес Вомбергар.

Сочинцы остались на последнем месте в таблице; команду, согласно СМИ, может возглавить Курбан Бердыев. «Уфа» поднялась на 11-е место.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Уфа – Сочи – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Полоз, 25; 1:1 – Вомбергар, 85.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Йокич, Неделчару, Кротов (Гиоргобиани, 83), Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Козлов, 65), Бизяк (Вомбергар, 83).

«Сочи»: Фролов, Новосельцев, Шакуро, Мевля (Калугин, 50), Миладинович, Померко, Бурмистров, Полоз (Заболотный,56), Цаллагов, Мостовой, Карапетян (Юрганов, 87).

Предупреждения:Фомин, 38; Кротов, 49; Сухов, 61 – Цаллагов, 9; Бурмистров, 49.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Уфа Сочи
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1574591231
Туда им и дорога, а Заболотному вообще памятник поставьте за вклад развития тупого футбола и для коллекции и Оренбург в топку
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Граф2019
1574592126
туркмен им не поможет!
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fhnv
1574593103
тренера надо менять! Состав то так то боевой,игроки опытные!
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