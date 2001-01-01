«Спартак» – лидер по набранным очкам за всю 18-летнюю историю РПЛ

Ребят, ну что это такое? Зачем? Для чего? Не видел ничего более бесполезного в мире, чем эта пирамида. Если уже хотите строить какие-то пирамиды, брали бы лучше пример с Мавроди.
РПЛ существует с 2001 года. «Матч ТВ» составил пирамиду участвовавших команд, ранжировав их по суммарному количеству набранных очков.
Лидирует по показателю «Спартак». На следующем уровне идут ЦСКА и «Локомотив». В основание пирамиды попали, например, «Луч» и «Балтика».
- «Спартак» выигрывал РПЛ два раза.
- Пять раз команда брала серебро.
- Два раза «Спартаку» доставалось третье место.