«Спартак» – лидер по набранным очкам за всю 18-летнюю историю РПЛ

РПЛ существует с 2001 года. «Матч ТВ» составил пирамиду участвовавших команд, ранжировав их по суммарному количеству набранных очков.

Лидирует по показателю «Спартак». На следующем уровне идут ЦСКА и «Локомотив». В основание пирамиды попали, например, «Луч» и «Балтика».