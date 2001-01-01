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    «Спартак» – лидер по набранным очкам за всю 18-летнюю историю РПЛ

    РПЛ существует с 2001 года. «Матч ТВ» составил пирамиду участвовавших команд, ранжировав их по суммарному количеству набранных очков.

    Лидирует по показателю «Спартак». На следующем уровне идут ЦСКА и «Локомотив». В основание пирамиды попали, например, «Луч» и «Балтика».

    • «Спартак» выигрывал РПЛ два раза.
    • Пять раз команда брала серебро.
    • Два раза «Спартаку» доставалось третье место.

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 15:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +455

      JI e x a 15 минут назад

      Ребят, ну что это такое? Зачем? Для чего? Не видел ничего более бесполезного в мире, чем эта пирамида. Если уже хотите строить какие-то пирамиды, брали бы лучше пример с Мавроди.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1743

      Kollljan 26 минут назад

      Спартак любит придумывать себе всяческие такие никчемные "рекорды".

      -1
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      Рейтинг: +50

      GarryD 42 минуты назад

      Что за вбросы? Потроллить решили? Во первых, чемпионство только одно, ибо финал первого розыгрыша состоялся в 2002 году, а не 2001. Во-вторых, хреново у «Матч ТВ» с арифметикой!!!
      ЦСКА - 1011 очков, Зенит - 965, Локомотив - 884, И только потом лидер этой левой заметки с 874 очками... Ничего личного, только математика!

      2
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      Рейтинг: +10141

      vka1970 1 час назад

      Пичуха всё это.
      За такие пирамиды трофеи не вручают.

      2
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      Рейтинг: +4263

      ivany4 2 часа назад

      Благо век компьютеризации.
      Считай, что хочешь. Хоть количество смененных футболистом бутс за картеру.))

      2
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      Рейтинг: +1108

      playsh 2 часа назад

      Кто придумал эту чушь? Кому нужна эта непонятная и безмозглая информация.
      Это даже статистикой не назавёшь.Делать больше нечего.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21

      boog_17 2 часа назад

      Пустая картинка, созданная очередной сУиньЁй...(((

      -1
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