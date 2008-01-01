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    «Я хотел посмеяться». Ван Бастен в прямом эфире произнес нацистское приветствие

    В Голландии бывшему главному тренеру местной сборной Марко ван Бастену пришлось извиняться за слова, сказанные в прямом телеэфире. Во время интервью он произнес нацистское приветствие.

    Это случилось во время аналитического интервью ван Бастена перед матчем 13-го тура Эредивизие «Аякс»«Хераклес» (4:1).

    «Приношу извинения. Я просто хотел посмеяться над немецким произношением корреспондента», – цитирует тренера AD.

    • Ван Бастен в качестве игрока три раза брал «Золотой мяч».
    • ФИФА включил игрока в список 100 лучших футболистов.
    • Последний раз ван Бастен самостоятельно тренировал в 2014 году (АЗ).

    Источник: AD

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    Сегодня, 12:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +179

      Ушат Помоев 2 часа назад

      Ага!)в другом месте будешь оправдываться нацист недоделанный))

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