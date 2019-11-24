«Я хотел посмеяться». Ван Бастен в прямом эфире произнес нацистское приветствие

В Голландии бывшему главному тренеру местной сборной Марко ван Бастену пришлось извиняться за слова, сказанные в прямом телеэфире. Во время интервью он произнес нацистское приветствие.
Это случилось во время аналитического интервью ван Бастена перед матчем 13-го тура Эредивизие «Аякс» – «Хераклес» (4:1).
«Приношу извинения. Я просто хотел посмеяться над немецким произношением корреспондента», – цитирует тренера AD.
- Ван Бастен в качестве игрока три раза брал «Золотой мяч».
- ФИФА включил игрока в список 100 лучших футболистов.
- Последний раз ван Бастен самостоятельно тренировал в 2014 году (АЗ).
Источник: AD