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  • «Я хотел посмеяться». Ван Бастен в прямом эфире произнес нацистское приветствие

«Я хотел посмеяться». Ван Бастен в прямом эфире произнес нацистское приветствие

24 ноября 2019, 12:13
3

В Голландии бывшему главному тренеру местной сборной Марко ван Бастену пришлось извиняться за слова, сказанные в прямом телеэфире. Во время интервью он произнес нацистское приветствие.

Это случилось во время аналитического интервью ван Бастена перед матчем 13-го тура Эредивизие «Аякс»«Хераклес» (4:1).

«Приношу извинения. Я просто хотел посмеяться над немецким произношением корреспондента», – цитирует тренера AD.

  • Ван Бастен в качестве игрока три раза брал «Золотой мяч».
  • ФИФА включил игрока в список 100 лучших футболистов.
  • Последний раз ван Бастен самостоятельно тренировал в 2014 году (АЗ).

Источник: AD
Голландия. Эредивизие ван Бастен Марко
Комментарии (3)
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Ушат Помоев
1574588044
Ага!)в другом месте будешь оправдываться нацист недоделанный))
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Lester84
1574597846
Ван Бастену повезло, что он не в России живет. Штраф бы мгновенно впаяли
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giluxa1963
1574665770
сначала говорит а потом думает как блондинка
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