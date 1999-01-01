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    Журналист Скира: «ПСЖ» предложит Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой 30 миллионов в год

    «ПСЖ» хочет продлить соглашение с форвардом Килианом Мбаппе, сообщает журналист Николо Скира.

    Клуб предложит 20-летнему игроку контракт на пять лет с зарплатой в 30 миллионов евро в год плюс бонусы.

    • Контракт Мбаппе с парижанами истекает в 2022 году.
    • Форвардом интересуется «Реал».

    Marca: Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ»


    Источник: твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,8 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в итальянском футболе.

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    Сегодня, 18:12
    Комментарии2
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      Рейтинг: +154

      Ушат Помоев 23 минуты назад

      Зазвездится и все....

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      Рейтинг: +161

      RdAMR10 26 минут назад

      Ничего у них не выйдет, если конечно сам не будет дураком...

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