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  • Журналист Скира: «ПСЖ» предложит Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой 30 миллионов в год

Журналист Скира: «ПСЖ» предложит Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой 30 миллионов в год

22 ноября 2019, 18:12
4

«ПСЖ» хочет продлить соглашение с форвардом Килианом Мбаппе, сообщает журналист Николо Скира.

Клуб предложит 20-летнему игроку контракт на пять лет с зарплатой в 30 миллионов евро в год плюс бонусы.

  • Контракт Мбаппе с парижанами истекает в 2022 году.
  • Форвардом интересуется «Реал».

Marca: Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ»


Источник: твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,8 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в итальянском футболе.

Франция. Лига 1 ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
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RdAMR10
1574435945
Ничего у них не выйдет, если конечно сам не будет дураком...
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Ушат Помоев
1574436101
Зазвездится и все....
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Cules2013
1574440951
Мбаппе уже одной ногой вне ПСЖ, о чём он сам намекал. Никакое бабло его не удержит. Он хочет играть в клубе и Лиге покруче, и трофеи брать попрестижнее.
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Proker
1574484045
Как мбаппе покинуть ПСЖ, Неймар начнёт кукарекать!
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