Журналист Скира: «ПСЖ» предложит Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой 30 миллионов в год

«ПСЖ» хочет продлить соглашение с форвардом Килианом Мбаппе, сообщает журналист Николо Скира.
Клуб предложит 20-летнему игроку контракт на пять лет с зарплатой в 30 миллионов евро в год плюс бонусы.
- Контракт Мбаппе с парижанами истекает в 2022 году.
- Форвардом интересуется «Реал».
Marca: Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ»
Источник: твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (47,8 тысяч подписчиков) инсайды о трансферах в итальянском футболе.