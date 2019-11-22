Журналист Скира: «ПСЖ» предложит Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой 30 миллионов в год

«ПСЖ» хочет продлить соглашение с форвардом Килианом Мбаппе, сообщает журналист Николо Скира.

Клуб предложит 20-летнему игроку контракт на пять лет с зарплатой в 30 миллионов евро в год плюс бонусы.

Контракт Мбаппе с парижанами истекает в 2022 году.

Форвардом интересуется «Реал».

Marca: Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ»



