Marca: Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ»

Будущее нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ» остается неопределенным, сообщает Marca со ссылкой на L’Equipe.

Парижане хотят продлить с игроком истекающий в 2022 году контракт, однако сам француз не считает подписание нового соглашения приоритетной целью.

Клуб не может предложить 20-летнему форварду зарплату, сопоставимую с окладом Неймара. Кроме того, футболиста не устраивают спортивные результаты команды.

Мбаппе всерьез задумался об уходе из «ПСЖ» весной этого года после вылета из Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед». В случае очередного неудачного выступления в еврокубковом турнире Килиан может потребовать его продать уже летом 2020 года. За ситуацией следит «Реал».