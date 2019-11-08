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    Marca: Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ»

    Будущее нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ» остается неопределенным, сообщает Marca со ссылкой на L’Equipe.

    Парижане хотят продлить с игроком истекающий в 2022 году контракт, однако сам француз не считает подписание нового соглашения приоритетной целью.

    Клуб не может предложить 20-летнему форварду зарплату, сопоставимую с окладом Неймара. Кроме того, футболиста не устраивают спортивные результаты команды.

    Мбаппе всерьез задумался об уходе из «ПСЖ» весной этого года после вылета из Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед». В случае очередного неудачного выступления в еврокубковом турнире Килиан может потребовать его продать уже летом 2020 года. За ситуацией следит «Реал».

    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +131

      Борис23 25 минут назад

      Реалу такой игрок точно бы пригодился.

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