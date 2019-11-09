Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Marca: Мбаппе не заинтересован в продлении контракта с «ПСЖ»

9 ноября 2019, 08:33
4

Будущее нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ» остается неопределенным, сообщает Marca со ссылкой на L’Equipe.

Парижане хотят продлить с игроком истекающий в 2022 году контракт, однако сам француз не считает подписание нового соглашения приоритетной целью.

Клуб не может предложить 20-летнему форварду зарплату, сопоставимую с окладом Неймара. Кроме того, футболиста не устраивают спортивные результаты команды.

Мбаппе всерьез задумался об уходе из «ПСЖ» весной этого года после вылета из Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед». В случае очередного неудачного выступления в еврокубковом турнире Килиан может потребовать его продать уже летом 2020 года. За ситуацией следит «Реал».

Источник: Marca
Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Борис23
1573280484
Реалу такой игрок точно бы пригодился.
Ответить
koli4ka
1573297419
Реал следит,а купит Килиана требующая существенного усиления Барса!!!
Ответить
starche
1573301843
Валить ему надо из этого чемпионата, однозначно!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+