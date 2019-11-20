Представители банка зафиксировали попытку мошенничества с помощью дубликата паспорта Реброва

Сегодня стало известно, что вратарь «Спартака» Артем Ребров столкнулся с мошенниками. Московский клуб обратился в полицию. Ситуацию прокомментировали представители банка «Тинькофф».

«Мы зафиксировали попытку мошенничества с использованием высококачественного дубликата паспорта Артема Реброва, реквизиты которого соответствуют реальному документу. Мошенник по поддельному паспорту с вклеенной фотографией пытался оформить и активировать дебетовую карту нашего банка, но не успел ей воспользоваться.

Заподозрив попытку мошенничества, мы связались через видеозвонок с самим Артемом Ребровым и таким образом подтвердили факт попытки мошенника оформить дебетовую карту в банке на его имя. Речи о попытке оформить кредитные продукты на имя вратаря «Спартака» не идет. Мы уже сотрудничаем со службой безопасности «Спартака» и с правоохранительными органами, которым передадим имеющиеся у нас данные мошенника», – рассказали о факте мошенничества в банке.

