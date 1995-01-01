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    «Мутко против»: полиция Москвы начала проверку после обращения «Спартака» о махинациях с документами Реброва

    Полиция Москвы начала проверку после обращения директора по безопасности «Спартака» Максима Шумилова, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Шумилов рассказал полицейским, что вратарь «Спартака» Артем Ребров сообщил о махинациях с его документами. По словам футболиста, с ним связались представители банка «Тинькофф» и сказали, что на его паспорт была открыта кредитная карта. Ребров отметил, что никогда в этот банк не обращался.

    • В этом сезоне Ребров провел два матча, пропустил три гола.
    • Контракт «Спартака» с 35-летним голкипером действует до лета 2020 года.

    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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