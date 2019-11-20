«Мутко против»: полиция Москвы начала проверку после обращения «Спартака» о махинациях с документами Реброва

Полиция Москвы начала проверку после обращения директора по безопасности «Спартака» Максима Шумилова, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Шумилов рассказал полицейским, что вратарь «Спартака» Артем Ребров сообщил о махинациях с его документами. По словам футболиста, с ним связались представители банка «Тинькофф» и сказали, что на его паспорт была открыта кредитная карта. Ребров отметил, что никогда в этот банк не обращался.