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  • «Мутко против»: полиция Москвы начала проверку после обращения «Спартака» о махинациях с документами Реброва

«Мутко против»: полиция Москвы начала проверку после обращения «Спартака» о махинациях с документами Реброва

20 ноября 2019, 17:18
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Полиция Москвы начала проверку после обращения директора по безопасности «Спартака» Максима Шумилова, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Шумилов рассказал полицейским, что вратарь «Спартака» Артем Ребров сообщил о махинациях с его документами. По словам футболиста, с ним связались представители банка «Тинькофф» и сказали, что на его паспорт была открыта кредитная карта. Ребров отметил, что никогда в этот банк не обращался.

  • В этом сезоне Ребров провел два матча, пропустил три гола.
  • Контракт «Спартака» с 35-летним голкипером действует до лета 2020 года.

Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (2)
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paracetamol
1574264820
«Тинькофф» реши пощипать Реброва за ребрышки.
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Hektor 84
1574275685
А что пусть возьмет. Что зря шуты так усиленно рекламируют по тв эту шарашку? Или эта шарашка для народа? Что бы выкачать из народа последнее?
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