Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин опубликовал видео, на котором директор школы «Чертаново» выпивает с юными футболистами. Его мог снимать Головин

Уткин опубликовал видео, на котором директор школы «Чертаново» выпивает с юными футболистами. Его мог снимать Головин

20 ноября 2019, 13:33
14

Журналист и блогер Василий Уткин в своем телеграме выложил видео, на котором директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин выпивает с юными футболистами на сборах.

«ФК «Чертаново» для меня – случай мелкого, отвратительного лицемерия. «Чертаново» – это школа. Существует она, как любая СШОР, на государственные деньги. «Чертаново» – хорошая школа. Потому, что богатая.

Москомспорт выделяет на ее существование 250 миллионов рублей ежегодно. То есть столько стоит один выпуск футбольной академии. Академии по закону не торгуют игроками. В этом смысл господдержки. Они получают компенсацию за подготовку, а впоследствии, по ходу карьеры игроков, отчисления от трансферов, т. н. «солидарные выплаты».

Футбольный клуб «Чертаново» создан для того, чтобы игроков продавать. Доводить их от выпускного возраста до того, когда они могут начинать взрослую карьеру. Он получает игроков академии бесплатно. Он не заключает с ними профессиональные контракты сам. Именно поэтому существен вопрос, кто и как получает средства за коммерческую деятельность ФК «Чертаново». А именно за продажу игроков. Потому что воспитаны они государством.

Это самый неприятный вопрос для руководителей ФК. Потому что средства от коммерческой деятельности клуба в диаграмме доходов на официальном, подчеркну, сайте РФПЛ за прошлый год не указаны. Потому что очень большой вопрос, как игроки ФК «Чертаново» получают, например, зарплату.

Скорее всего – как преподаватели СШОР; если так (а другой способ не просматривается), то это тоже деньги Москомспорта, а у него, простите, нет права оплачивать деятельность профессионального футклуба. Это только пример логичного вопроса к ФК «Чертаново». Я допускаю, я надеюсь, что вопрос имеет ответ. Но пока он не дан.

Как смехотворно и опубликованное по запросу главреда Sport24 письмо, ответ юриста Москомспорта о том, что «Чертаново» имеет право вести коммерческую деятельность и получать компенсации за игроков. Компенсации – да. Но не трансферные выплаты. По нормам ФИФА и РФС это строго разные вещи. По закону РФ – нет. И это лакуна в законе, которой, как я понимаю, умело пользуются. С этим стоит разобраться.

Что же реально возмутительно? Прямо сейчас? А то, что во главе «Чертаново» – лжецы. История о клубе с минимальным бюджетом в ФНЛ – ложь. Потому что больше клуба, бесплатно получающего в пользование игроков, нет. История о том, что у клуба есть соглашение с агентством, которое помогает игрокам – ложь.

Но не может агент приходить к игроку через клуб, это конфликт интересов. Прямо запрещено РФС. Потому что история о помощи поиска пути в жизнь – ложь. Это бизнес. И правильно. Просто врать не надо. Лгут они на каждом шагу. А на деле они приписывают себе чужие заслуги. В частности, школ, которые готовят питомцев «Чертаново» до их переезда в Москву. Таких большинство. Все трое, проданных в прошлом году – Умяров, Глушенков, Зиньковский – не москвичи и попали в Чертаново в возрасте 14-15 лет.

А каков путь питомцев «Чертаново» с детских лет? Где они? Вот это видео – просто пример лжи. Николай Ларин, гендиректор «Чертаново», просто добрый гений, если судить о нем по его словам, пьет водку с почти детьми. Это сборы. Футболисты сборной 96-го года рождения (видео не новое, его следов в Инете почти и не сыскать).

Бухает с юными игроками. Беседа – о шлюхах. И главное – сборники прекрасно знают, кто перед ними. Они его не уважают. Они его зачем-то снимают. Полагаю, он им осточертел, Ларин Николай Юрьевич.

Как вы думаете, это впервые происходит, раз парни решили снять видео? Как вы думаете, это прекратилось? Какие формы это приобрело сейчас, по прошествии лет четырех? Родители отправляющихся в интернат «Чертаново» детей, вы поручаете их вниманию Николая Ларина. Тьфу, прости господи.

Считается, что снимал это на мобильный игрок сборной 96-го года рождения Александр Головин. Не знаю, так ли это, но вот так говорят», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Уткин: «По закону деньги от продажи игроков не могут оказаться в бюджете «Чертаново». Где ж деньги? Я черт знает»

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. ФНЛ Чертаново Монако Головин Александр Уткин Василий
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1574248432
Если это правда , то нужно разворошить этот муравейник и привлечь компетентные органы.
Ответить
SIRIUS 2002
1574248899
А почему Головин, а не Вася Иванов?! Да потому, что читать не станут!!
Ответить
FanatSerj
1574249949
96-го это 23 года сейчас, даже если 4 года отнять это 19 лет - совершенно летние люди, хотят бухают, хотят нет в чем проблема? И да в 19 лет шлюхи это самое то ))) Так что котлеты отдельно, мухи отдельно, не надо все в одну кучу грести, если там есть экономические преступления вэлком факты в ОБЭП, а так у нас балаболов как Вася, пол страны на всех уровнях и нихера никто палец об палец не ударит.
Ответить
Lester84
1574250775
А может Уткин сам и снимал. Он же тоже большой любитель выпить
Ответить
Ubuntu
1574251732
Голова не играл в Чертаново, что несёт эта птица?
Ответить
zabvo9406
1574252590
Мне кажется, жирная дичь скатилась на уровень мразотного провокатора лижь бы нагадить кому нибудь!!! Для меня это бочка с гавном, противно!!!!!
Ответить
Viper for CSKA
1574254567
У нас есть хоть один клуб, который централизованно готовит, растит и продаёт игроков в клубы выше уровнем. По моему мнению, это уже прогресс. А что там с деньгами от трансферов - дело десятое. Не удивлюсь, если они идут на дальнейшее развитие и клуба, и академии. В любом случае, это лучше, чем альтернатива, а именно талантливые воспитанники, выброшенные на улицу и неспособные найти себе команду, потому что никто не хочет или не может платить академии компенсацию. А насчёт видео - вообще неясно, зачем туда лезть. Это сборная u-19, ребята совершеннолетие. Никто свою голову им не поставит, большинство молодежи пьют и обсуждают подобные вопросы.
Ответить
portero
1574259448
Нанял кто-то Уткина в Чертаново запахло халявными деньгами, борба за хороший кусок пирога.
Ответить
moskowcity-petrv
1574264263
Псина, иди жир сгоняй лучше, сидит упырь целыми днями тухляк несёт
Ответить
Hektor 84
1574274767
Утка стукачком заделался. Ну выпивают. А где они закон нарушили?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+