Уткин опубликовал видео, на котором директор школы «Чертаново» выпивает с юными футболистами. Его мог снимать Головин

Журналист и блогер Василий Уткин в своем телеграме выложил видео, на котором директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин выпивает с юными футболистами на сборах.

«ФК «Чертаново» для меня – случай мелкого, отвратительного лицемерия. «Чертаново» – это школа. Существует она, как любая СШОР, на государственные деньги. «Чертаново» – хорошая школа. Потому, что богатая.

Москомспорт выделяет на ее существование 250 миллионов рублей ежегодно. То есть столько стоит один выпуск футбольной академии. Академии по закону не торгуют игроками. В этом смысл господдержки. Они получают компенсацию за подготовку, а впоследствии, по ходу карьеры игроков, отчисления от трансферов, т. н. «солидарные выплаты».

Футбольный клуб «Чертаново» создан для того, чтобы игроков продавать. Доводить их от выпускного возраста до того, когда они могут начинать взрослую карьеру. Он получает игроков академии бесплатно. Он не заключает с ними профессиональные контракты сам. Именно поэтому существен вопрос, кто и как получает средства за коммерческую деятельность ФК «Чертаново». А именно за продажу игроков. Потому что воспитаны они государством.

Это самый неприятный вопрос для руководителей ФК. Потому что средства от коммерческой деятельности клуба в диаграмме доходов на официальном, подчеркну, сайте РФПЛ за прошлый год не указаны. Потому что очень большой вопрос, как игроки ФК «Чертаново» получают, например, зарплату.

Скорее всего – как преподаватели СШОР; если так (а другой способ не просматривается), то это тоже деньги Москомспорта, а у него, простите, нет права оплачивать деятельность профессионального футклуба. Это только пример логичного вопроса к ФК «Чертаново». Я допускаю, я надеюсь, что вопрос имеет ответ. Но пока он не дан.

Как смехотворно и опубликованное по запросу главреда Sport24 письмо, ответ юриста Москомспорта о том, что «Чертаново» имеет право вести коммерческую деятельность и получать компенсации за игроков. Компенсации – да. Но не трансферные выплаты. По нормам ФИФА и РФС это строго разные вещи. По закону РФ – нет. И это лакуна в законе, которой, как я понимаю, умело пользуются. С этим стоит разобраться.

Что же реально возмутительно? Прямо сейчас? А то, что во главе «Чертаново» – лжецы. История о клубе с минимальным бюджетом в ФНЛ – ложь. Потому что больше клуба, бесплатно получающего в пользование игроков, нет. История о том, что у клуба есть соглашение с агентством, которое помогает игрокам – ложь.

Но не может агент приходить к игроку через клуб, это конфликт интересов. Прямо запрещено РФС. Потому что история о помощи поиска пути в жизнь – ложь. Это бизнес. И правильно. Просто врать не надо. Лгут они на каждом шагу. А на деле они приписывают себе чужие заслуги. В частности, школ, которые готовят питомцев «Чертаново» до их переезда в Москву. Таких большинство. Все трое, проданных в прошлом году – Умяров, Глушенков, Зиньковский – не москвичи и попали в Чертаново в возрасте 14-15 лет.

А каков путь питомцев «Чертаново» с детских лет? Где они? Вот это видео – просто пример лжи. Николай Ларин, гендиректор «Чертаново», просто добрый гений, если судить о нем по его словам, пьет водку с почти детьми. Это сборы. Футболисты сборной 96-го года рождения (видео не новое, его следов в Инете почти и не сыскать).

Бухает с юными игроками. Беседа – о шлюхах. И главное – сборники прекрасно знают, кто перед ними. Они его не уважают. Они его зачем-то снимают. Полагаю, он им осточертел, Ларин Николай Юрьевич.

Как вы думаете, это впервые происходит, раз парни решили снять видео? Как вы думаете, это прекратилось? Какие формы это приобрело сейчас, по прошествии лет четырех? Родители отправляющихся в интернат «Чертаново» детей, вы поручаете их вниманию Николая Ларина. Тьфу, прости господи.

Считается, что снимал это на мобильный игрок сборной 96-го года рождения Александр Головин. Не знаю, так ли это, но вот так говорят», — написал Уткин в своем телеграм-канале.

Уткин: «По закону деньги от продажи игроков не могут оказаться в бюджете «Чертаново». Где ж деньги? Я черт знает»