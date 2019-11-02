Уткин: «По закону деньги от продажи игроков не могут оказаться в бюджете «Чертаново». Где ж деньги? Я черт знает»

Видеоблогер Василий Уткин обратил внимание, что по закону клуб ФНЛ «Чертаново» не может размещать в бюджете деньги, вырученные от продажи футболистов. Журналист задался вопросом, куда же попадает указанный вид доходов.

«ФК «Чертаново» является ГБНОУ – государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением. Оно в принципе не может заниматься коммерческой деятельностью. Это не предусмотрено уставом ГБНОУ «ФК «Чертаново», и не предусмотрено законодательством РФ для такой структуры, как ГБНОУ.

То есть деньги от продажи игроков и не могут оказаться в бюджете ФК «Чертаново». По закону. Где ж деньги? Это очень интересный вопрос. Я черт знает», – написал Уткин в телеграме.