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    Уткин: «По закону деньги от продажи игроков не могут оказаться в бюджете «Чертаново». Где ж деньги? Я черт знает»

    Видеоблогер Василий Уткин обратил внимание, что по закону клуб ФНЛ «Чертаново» не может размещать в бюджете деньги, вырученные от продажи футболистов. Журналист задался вопросом, куда же попадает указанный вид доходов.

    «ФК «Чертаново» является ГБНОУ – государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением. Оно в принципе не может заниматься коммерческой деятельностью. Это не предусмотрено уставом ГБНОУ «ФК «Чертаново», и не предусмотрено законодательством РФ для такой структуры, как ГБНОУ.

    То есть деньги от продажи игроков и не могут оказаться в бюджете ФК «Чертаново». По закону. Где ж деньги? Это очень интересный вопрос. Я черт знает», – написал Уткин в телеграме.

    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1565

      Axe111 12 минут назад

      ГДЕ ДЕНЬГИ ВЗЯТЬ ДАВНО ИЗВЕСТНО.......

      0
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      Рейтинг: +2078

      Ruryu 42 минуты назад

      Наверное,в карманах директора и других чинуш

      0
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      Рейтинг: +3792

      vladik12 59 минут назад

      Где деньги, Зин?

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