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  • Уткин: «По закону деньги от продажи игроков не могут оказаться в бюджете «Чертаново». Где ж деньги? Я черт знает»

Уткин: «По закону деньги от продажи игроков не могут оказаться в бюджете «Чертаново». Где ж деньги? Я черт знает»

2 ноября 2019, 13:10
7

Видеоблогер Василий Уткин обратил внимание, что по закону клуб ФНЛ «Чертаново» не может размещать в бюджете деньги, вырученные от продажи футболистов. Журналист задался вопросом, куда же попадает указанный вид доходов.

«ФК «Чертаново» является ГБНОУ – государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением. Оно в принципе не может заниматься коммерческой деятельностью. Это не предусмотрено уставом ГБНОУ «ФК «Чертаново», и не предусмотрено законодательством РФ для такой структуры, как ГБНОУ.

То есть деньги от продажи игроков и не могут оказаться в бюджете ФК «Чертаново». По закону. Где ж деньги? Это очень интересный вопрос. Я черт знает», – написал Уткин в телеграме.

Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Чертаново Уткин Василий
Комментарии (7)
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vladik12
1572689641
Где деньги, Зин?
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Ruryu
1572690680
Наверное,в карманах директора и других чинуш
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Axe111
1572692482
ГДЕ ДЕНЬГИ ВЗЯТЬ ДАВНО ИЗВЕСТНО.......
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Михаил Спартач
1572695520
Итак, где же деньги? Уткин: « Я черт знает». Черт : "Присоединяюсь к предыдущему оратору".
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portero
1572696494
уткину копию устава выдали, со всеми изменениями и дополнениями?
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paracetamol
1572718675
В бюджете, как бюджетное учреждение. Где же еще? Но тупой утке не понять, она только повонять может.
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