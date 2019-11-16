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  • Азмун, Сон, Хасебе – номинанты на приз лучшему игроку года АФК на уровне сборных

Азмун, Сон, Хасебе – номинанты на приз лучшему игроку года АФК на уровне сборных

16 ноября 2019, 14:51
2

Азиатская конфедерация футбола (АФК) определила трех номинантов на приз лучшему игроку года среди представителей сборных команд. Такое же количество претендентов заявлено и на награду лучшему игроку на клубном уровне.

На приз среди сборников претендуют Сердар Азмун (Иран), Макото Хасебе (Япония) и Хын-Мин Сон (Южная Корея). Победителя огласят 2-го декабря.

  • Торжественная церемония объявления лауреатов состоится в Гонконге.
  • Зимой проходил Кубок Азии – его выиграл Катар.
  • Второе место заняли японцы, в составе которых играл Хасебе.

Источник: твиттер AFC
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Тоттенхэм Айнтрахт Иран Южная Корея Япония Хасебе Макото Сон Хын-Мин Азмун Сердар
Комментарии (2)
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Skull_Boy
1573911722
Да там дураку понятно, что Сон лучший и не скоро еще появится игрок, который будет равный ему, но наградить надо японца, да и Айнтрахт выстрелил в ЛЕ
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Cules2013
1573921068
По таланту Сон вне конкуренции, но Хасебе именно что заслужил трудом. А Сон ещё своё получит.
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