Азмун, Сон, Хасебе – номинанты на приз лучшему игроку года АФК на уровне сборных

Азиатская конфедерация футбола (АФК) определила трех номинантов на приз лучшему игроку года среди представителей сборных команд. Такое же количество претендентов заявлено и на награду лучшему игроку на клубном уровне.

На приз среди сборников претендуют Сердар Азмун (Иран), Макото Хасебе (Япония) и Хын-Мин Сон (Южная Корея). Победителя огласят 2-го декабря.