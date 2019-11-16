Азмун, Сон, Хасебе – номинанты на приз лучшему игроку года АФК на уровне сборных

Азиатская конфедерация футбола (АФК) определила трех номинантов на приз лучшему игроку года среди представителей сборных команд. Такое же количество претендентов заявлено и на награду лучшему игроку на клубном уровне.
На приз среди сборников претендуют Сердар Азмун (Иран), Макото Хасебе (Япония) и Хын-Мин Сон (Южная Корея). Победителя огласят 2-го декабря.
- Торжественная церемония объявления лауреатов состоится в Гонконге.
- Зимой проходил Кубок Азии – его выиграл Катар.
- Второе место заняли японцы, в составе которых играл Хасебе.
Источник: твиттер AFC