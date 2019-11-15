«Нам нравится его симпатичная внешность». Флика утвердили главным тренером «Баварии»

Тренер с серьезным послужным списком, хоть и не в качестве главного. Даже в сборной работал. Так что хороший шанс себя проявить он заслужил, вот и он. Посмотрим, что из этого выйдет. Я лично очень рад, что ему предоставили эту возможность. Это лучше, чем остальные варианты, особенно Хаби Алонсо. К тому же, Ханси для Баварии не чужой человек, всё таки больше сотни матчей за клуб провёл. Так что Viel Glück, Herr Flick!
Как и анонсировалось, «Бавария» утвердила главным тренером Ханса-Дитера Флика. После отставки Нико Ковача он занимал пост в качестве исполняющего обязанности.
«Мы доверяем Флику. Он прекрасно знает тренировочный процесс и тактику. У него хорошие отношения с футболистами. Также нам нравится симпатичная внешность Флика», – объяснил решение председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.
- Арсен Венгер являлся главным претендентом на пост главного тренера немцев.
- В таблице чемпионата «Бавария» идет на третьем месте.
- Флик работает в «Баварии» с лета.