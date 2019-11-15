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  • «Нам нравится его симпатичная внешность». Флика утвердили главным тренером «Баварии»

«Нам нравится его симпатичная внешность». Флика утвердили главным тренером «Баварии»

15 ноября 2019, 23:54
9

Как и анонсировалось, «Бавария» утвердила главным тренером Ханса-Дитера Флика. После отставки Нико Ковача он занимал пост в качестве исполняющего обязанности.

«Мы доверяем Флику. Он прекрасно знает тренировочный процесс и тактику. У него хорошие отношения с футболистами. Также нам нравится симпатичная внешность Флика», – объяснил решение председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

Источник: официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Флик Ханс-Дитер
Комментарии (9)
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DeStar
1573852713
так себе аргумент
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Dizayner
1573853142
да уж, совсем неплохо выглядит для 54 летнего))
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Viper for CSKA
1573855149
Тренер с серьезным послужным списком, хоть и не в качестве главного. Даже в сборной работал. Так что хороший шанс себя проявить он заслужил, вот и он. Посмотрим, что из этого выйдет. Я лично очень рад, что ему предоставили эту возможность. Это лучше, чем остальные варианты, особенно Хаби Алонсо. К тому же, Ханси для Баварии не чужой человек, всё таки больше сотни матчей за клуб провёл. Так что Viel Glück, Herr Flick!
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rovzagritchin
1573868840
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! ---- http://optis.2sms.ru
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tushkanlz
1573876544
"нравится симпатичная внешность" - это да...аргументище! Флику после придётся быть осторожней."всяко быват..")))
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mihail200606
1573890377
Ну про внешность это сильно..)
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Cules2013
1573890838
Я вот херею с вью руководства, что Баварии, что БД. Они там что вообще курят и как давно? Что не высказывание, то просто перл выдают...
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Бухбух
1573891549
За внешность очки не начисляют.
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Deisler
1573901465
Это первое разумное решение руководства, со времен назначения Юппа Хайнкеса!
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