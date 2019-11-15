«Нам нравится его симпатичная внешность». Флика утвердили главным тренером «Баварии»

Как и анонсировалось, «Бавария» утвердила главным тренером Ханса-Дитера Флика. После отставки Нико Ковача он занимал пост в качестве исполняющего обязанности.

«Мы доверяем Флику. Он прекрасно знает тренировочный процесс и тактику. У него хорошие отношения с футболистами. Также нам нравится симпатичная внешность Флика», – объяснил решение председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.