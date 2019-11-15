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    «Нам нравится его симпатичная внешность». Флика утвердили главным тренером «Баварии»

    Как и анонсировалось, «Бавария» утвердила главным тренером Ханса-Дитера Флика. После отставки Нико Ковача он занимал пост в качестве исполняющего обязанности.

    «Мы доверяем Флику. Он прекрасно знает тренировочный процесс и тактику. У него хорошие отношения с футболистами. Также нам нравится симпатичная внешность Флика», – объяснил решение председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

    Источник: официальный сайт «Баварии»

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    15.11.2019 23:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3772

      Viper for CSKA 2 минуты назад

      Тренер с серьезным послужным списком, хоть и не в качестве главного. Даже в сборной работал. Так что хороший шанс себя проявить он заслужил, вот и он. Посмотрим, что из этого выйдет. Я лично очень рад, что ему предоставили эту возможность. Это лучше, чем остальные варианты, особенно Хаби Алонсо. К тому же, Ханси для Баварии не чужой человек, всё таки больше сотни матчей за клуб провёл. Так что Viel Glück, Herr Flick!

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      Рейтинг: +1292

      Dizayner 36 минут назад

      да уж, совсем неплохо выглядит для 54 летнего))

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      Рейтинг: +8852

      DeStar 43 минуты назад

      так себе аргумент

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