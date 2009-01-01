Румменигге: «Пока «Бавария» будет работать с Фликом на посту главного тренера. Венгеру все объясним»

немцам нужен свой немец пришлые долго не задерживались
В «Баварии» решили дать время поработать и.о. главного тренера Хансу-Дитеру Флику. Под его руководством команда в 11 туре Бундеслиги разгромила «Боруссию» из Дортмунда со счетом 4:0.
«Пока что будем работать с Фликом. Уважаем Арсена Венгера, позвоним ему и все объясним, чтобы не нервировать его», – приводит слова председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге журналист Ронан Мерфи со ссылкой на телеканал Sport1.
- Венгер являлся главным претендентом на пост главного тренера немцев.
- В таблице «Бавария» идет на третьем месте.
- На прошлой неделе клуб уволил Нико Ковача.