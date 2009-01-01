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    Румменигге: «Пока «Бавария» будет работать с Фликом на посту главного тренера. Венгеру все объясним»

    В «Баварии» решили дать время поработать и.о. главного тренера Хансу-Дитеру Флику. Под его руководством команда в 11 туре Бундеслиги разгромила «Боруссию» из Дортмунда со счетом 4:0.

    «Пока что будем работать с Фликом. Уважаем Арсена Венгера, позвоним ему и все объясним, чтобы не нервировать его», – приводит слова председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге журналист Ронан Мерфи со ссылкой на телеканал Sport1.

    Источник: твиттер Ронана Мерфи

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +11214

      Garrincha58 1 час назад

      немцам нужен свой немец пришлые долго не задерживались

      0
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      Рейтинг: +6115

      mihail200606 1 час назад

      Не, венгер точно не для Баварии.. Он давно уже вкус побед не чувствовал..

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      Рейтинг: +20

      Ушат Помоев 1 час назад

      Ну Венгер тренер конечно хороший но для Баварии нужен чуть позлее скажем так!

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