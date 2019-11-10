Румменигге: «Пока «Бавария» будет работать с Фликом на посту главного тренера. Венгеру все объясним»

В «Баварии» решили дать время поработать и.о. главного тренера Хансу-Дитеру Флику. Под его руководством команда в 11 туре Бундеслиги разгромила «Боруссию» из Дортмунда со счетом 4:0.

«Пока что будем работать с Фликом. Уважаем Арсена Венгера, позвоним ему и все объясним, чтобы не нервировать его», – приводит слова председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге журналист Ронан Мерфи со ссылкой на телеканал Sport1.