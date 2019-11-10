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  • Румменигге: «Пока «Бавария» будет работать с Фликом на посту главного тренера. Венгеру все объясним»

Румменигге: «Пока «Бавария» будет работать с Фликом на посту главного тренера. Венгеру все объясним»

10 ноября 2019, 12:13
4

В «Баварии» решили дать время поработать и.о. главного тренера Хансу-Дитеру Флику. Под его руководством команда в 11 туре Бундеслиги разгромила «Боруссию» из Дортмунда со счетом 4:0.

«Пока что будем работать с Фликом. Уважаем Арсена Венгера, позвоним ему и все объясним, чтобы не нервировать его», – приводит слова председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге журналист Ронан Мерфи со ссылкой на телеканал Sport1.

Источник: твиттер Ронана Мерфи
Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 Бавария Венгер Арсен Румменигге Карл-Хайнц
Комментарии (4)
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Ушат Помоев
1573377916
Ну Венгер тренер конечно хороший но для Баварии нужен чуть позлее скажем так!
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mihail200606
1573378968
Не, венгер точно не для Баварии.. Он давно уже вкус побед не чувствовал..
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Garrincha58
1573379982
немцам нужен свой немец пришлые долго не задерживались
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Борис23
1573385268
Кинули французика.
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