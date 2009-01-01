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    Bayern & Germany: «Бавария» заключит с Венгером контракт до конца сезона

    Арсен Венгерглавный кандидат на пост главного тренера «Баварии». Немцы подпишут контракт с французом сроком действия до конца текущего сезона, информирует Bayern & Germany.

    Затем «Бавария» назначит тренера на постоянную основу. Предполагается, что им будет либо Томас Тухель («ПСЖ»), либо Эрик тен Хаг («Аякс»).

    • Венгер больше года не тренирует.
    • «Бавария» уволила Нико Ковача в воскресенье вечером.
    • В текущем сезоне мюнхенцы занимают четвертое место в Бундеслиге по итогам десяти туров.

    Источник: твиттер Bayern & Germany

    Твиттер о «Баварии» и сборной Германии, информацию для которого, в частности, предоставляют журналисты-инсайдеры. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4552

      ivan-football-fan 1 минуту назад

      если Бавары назначат Венгера "до конца года", то... предположу...что они от него не смогут отказаться до конца ...2025-го года...МИНИМУМ)))

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