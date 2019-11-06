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  • Bayern & Germany: «Бавария» заключит с Венгером контракт до конца сезона

Bayern & Germany: «Бавария» заключит с Венгером контракт до конца сезона

6 ноября 2019, 19:58
4

Арсен Венгерглавный кандидат на пост главного тренера «Баварии». Немцы подпишут контракт с французом сроком действия до конца текущего сезона, информирует Bayern & Germany.

Затем «Бавария» назначит тренера на постоянную основу. Предполагается, что им будет либо Томас Тухель («ПСЖ»), либо Эрик тен Хаг («Аякс»).

  • Венгер больше года не тренирует.
  • «Бавария» уволила Нико Ковача в воскресенье вечером.
  • В текущем сезоне мюнхенцы занимают четвертое место в Бундеслиге по итогам десяти туров.

Источник: твиттер Bayern & Germany

Твиттер о «Баварии» и сборной Германии, информацию для которого, в частности, предоставляют журналисты-инсайдеры. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков.

Германия. Бундеслига Франция. Лига 1 Бавария Венгер Арсен
Комментарии (4)
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Ron09
1573063596
Сколько раз Венгер вылетал от Баварии в 1/8 теперь пришло время исправить ситуацию
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Антибиотик
1573066477
Венгер уже не мальчик и вряд ли будет затычкой на один неполный сезон.
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BlackMurder
1573071584
Зачем? Почему не Алегри?
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