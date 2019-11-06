Bayern & Germany: «Бавария» заключит с Венгером контракт до конца сезона

Арсен Венгер – главный кандидат на пост главного тренера «Баварии». Немцы подпишут контракт с французом сроком действия до конца текущего сезона, информирует Bayern & Germany.
Затем «Бавария» назначит тренера на постоянную основу. Предполагается, что им будет либо Томас Тухель («ПСЖ»), либо Эрик тен Хаг («Аякс»).
- Венгер больше года не тренирует.
- «Бавария» уволила Нико Ковача в воскресенье вечером.
- В текущем сезоне мюнхенцы занимают четвертое место в Бундеслиге по итогам десяти туров.
Источник: твиттер Bayern & Germany
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