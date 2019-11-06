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  • Рангник отказался возглавить «Баварию». Венгер – главный кандидат

Рангник отказался возглавить «Баварию». Венгер – главный кандидат

6 ноября 2019, 15:42
3

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг», глава спортивного отдела компании Red Bull Ральф Рангник отказался вести переговоры с «Баварией».

«Рангник недоступен для переговоров. Мы не считаем, что «Бавария» нуждается в его идеях. Поэтому нет смысла вести переговоры», – сказал агент Рангника Марк Косицке.

После этого бывший тренера «Арсенала» Арсен Венгер стал главным кандидатом на пост, пишет Bild.

  • Сообщалось, что «Бавария» составила шорт-лист специалистов, которые могут сменить Нико Ковача на посту главного тренера команды. По информации The Guardian, на сегодняшний день в число кандидатов входят ныне безработные Массимилиано Аллегри и Венгер, Рангник, а также тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.
  • «Бавария» уволила Ковача в воскресенье вечером.
  • В текущем сезоне мюнхенцы занимают четвертое место в Бундеслиге по итогам 10 туров.

Венгер готов временно возглавить «Баварию»


Источник: Bild
Германия. Бундеслига Бавария РБ Лейпциг Венгер Арсен Рангник Ральф
Комментарии (3)
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бочаров
1573050812
Мож Григоряна бы позвали,
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vladimir-7
1573051366
С А.Венгером, это будущий успех команды.
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mihail200606
1573058192
Тен хага можно было попробовать.. Но только не венгер..
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