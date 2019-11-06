Рангник отказался возглавить «Баварию». Венгер – главный кандидат

Бывший главный тренер «РБ Лейпциг», глава спортивного отдела компании Red Bull Ральф Рангник отказался вести переговоры с «Баварией».

«Рангник недоступен для переговоров. Мы не считаем, что «Бавария» нуждается в его идеях. Поэтому нет смысла вести переговоры», – сказал агент Рангника Марк Косицке.

После этого бывший тренера «Арсенала» Арсен Венгер стал главным кандидатом на пост, пишет Bild.

Сообщалось, что «Бавария» составила шорт-лист специалистов, которые могут сменить Нико Ковача на посту главного тренера команды. По информации The Guardian, на сегодняшний день в число кандидатов входят ныне безработные Массимилиано Аллегри и Венгер, Рангник, а также тренер «Аякса» Эрик тен Хаг .

на посту главного тренера команды. По информации The Guardian, на сегодняшний день в число кандидатов входят ныне безработные и Венгер, Рангник, а также тренер «Аякса» . «Бавария» уволила Ковача в воскресенье вечером.

В текущем сезоне мюнхенцы занимают четвертое место в Бундеслиге по итогам 10 туров.

Венгер готов временно возглавить «Баварию»



