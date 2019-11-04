The Guardian: Венгер, Аллегри, Рангник и тен Хаг – претенденты на пост тренера «Баварии»

«Бавария» составила шорт-лист специалистов, которые могут сменить Нико Ковача на посту главного тренера команды.

По информации The Guardian, на сегодняшний день в число кандидатов входят ныне безработные Массимилиано Аллегри и Арсен Венгер, глава спортивного отдела компании «Red Bull» Ральф Рангник и тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

Кроме того, обсуждался вариант с приглашением Жозе Моуринью, однако против назначения португальца выступил президент клуба Ули Хенесс.