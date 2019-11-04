Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • The Guardian: Венгер, Аллегри, Рангник и тен Хаг – претенденты на пост тренера «Баварии»

The Guardian: Венгер, Аллегри, Рангник и тен Хаг – претенденты на пост тренера «Баварии»

4 ноября 2019, 23:47
4

«Бавария» составила шорт-лист специалистов, которые могут сменить Нико Ковача на посту главного тренера команды.

По информации The Guardian, на сегодняшний день в число кандидатов входят ныне безработные Массимилиано Аллегри и Арсен Венгер, глава спортивного отдела компании «Red Bull» Ральф Рангник и тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

Кроме того, обсуждался вариант с приглашением Жозе Моуринью, однако против назначения португальца выступил президент клуба Ули Хенесс.

  • «Бавария» уволила Ковача в воскресенье вечером.
  • В текущем сезоне мюнхенцы занимают четвертое место в Бундеслиге по итогам 10 туров.

Источник: The Guardian
Германия. Бундеслига Бавария Венгер Арсен Моуринью Жозе Рангник Ральф Аллегри Массимилиано тен Хаг Эрик
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ass_09
1572904328
АЛЛЕГРИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И ТОЧКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
BlackMurder
1572920283
Алегри, больше я не вижу кандидатур, тен хаага в этот период не отдадут, остальные ппц какие сомнительные
Ответить
mihail200606
1572932721
Только не венгер..
Ответить
Cules2013
1572933746
Аллегри. Тен Хаг не уйдёт посреди сезона из Аякса, где у него всё второй год подряд просто отлично складывается. Есть все шансы повторить и даже улучшить прошлогоднюю кампанию в ЛЧ. Рангник - это какой-то крайний вариант. Для количества. Венгер - староват уже.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+