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    The Guardian: Венгер, Аллегри, Рангник и тен Хаг – претенденты на пост тренера «Баварии»

    «Бавария» составила шорт-лист специалистов, которые могут сменить Нико Ковача на посту главного тренера команды.

    По информации The Guardian, на сегодняшний день в число кандидатов входят ныне безработные Массимилиано Аллегри и Арсен Венгер, глава спортивного отдела компании «Red Bull» Ральф Рангник и тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

    Кроме того, обсуждался вариант с приглашением Жозе Моуринью, однако против назначения португальца выступил президент клуба Ули Хенесс.

    • «Бавария» уволила Ковача в воскресенье вечером.
    • В текущем сезоне мюнхенцы занимают четвертое место в Бундеслиге по итогам 10 туров.

    Источник: The Guardian

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    04.11.2019 23:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +67

      Ass_09 1 час назад

      АЛЛЕГРИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И ТОЧКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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    • ...
      Рейтинг: +1887

      Борат 1 час назад

      а почему лёню не зовут?
      он хоть в квн поиграет!

      вот умора!

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