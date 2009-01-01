Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Венгер готов временно возглавить «Баварию»

    Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер согласен возглавить «Баварию» до лета, пишет Bild.

    «Бавария» также контактировала с Ральфом Рангником, переговоры с которым пройдут в ближайшие дни. Сообщается, что мюнхенский клуб должен определиться, в тренере какой модели они нуждаются – временном специалисте в лице Венгера или тренере на постоянной основе, как Рангник.

    Сообщалось, что «Бавария» составила шорт-лист специалистов, которые могут сменить Нико Ковача на посту главного тренера команды. По информации The Guardian, на сегодняшний день в число кандидатов входят ныне безработные Массимилиано Аллегри и Венгер, глава спортивного отдела компании Red Bull Рангник и тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

    Кроме того, обсуждался вариант с приглашением Жозе Моуринью, однако против назначения португальца выступил президент клуба Ули Хенесс.

    • «Бавария» уволила Ковача в воскресенье вечером.
    • В текущем сезоне мюнхенцы занимают четвертое место в Бундеслиге по итогам 10 туров.

    Источник: Bild

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:21
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74361
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru