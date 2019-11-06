Венгер готов временно возглавить «Баварию»

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер согласен возглавить «Баварию» до лета, пишет Bild.

«Бавария» также контактировала с Ральфом Рангником, переговоры с которым пройдут в ближайшие дни. Сообщается, что мюнхенский клуб должен определиться, в тренере какой модели они нуждаются – временном специалисте в лице Венгера или тренере на постоянной основе, как Рангник.

Сообщалось, что «Бавария» составила шорт-лист специалистов, которые могут сменить Нико Ковача на посту главного тренера команды. По информации The Guardian, на сегодняшний день в число кандидатов входят ныне безработные Массимилиано Аллегри и Венгер, глава спортивного отдела компании Red Bull Рангник и тренер «Аякса» Эрик тен Хаг.

Кроме того, обсуждался вариант с приглашением Жозе Моуринью, однако против назначения португальца выступил президент клуба Ули Хенесс.