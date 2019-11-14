Bobsoccer: Малком должен восстановиться к первому зимнему сбору «Зенита», Маммана – в середине весны

Стали известны подробности восстановления после травм игроков «Зенита» Малкома и Эмануэля Мамманы.
Сообщается, что оба футболиста строго следуют рекомендациям врачей, получают все необходимые процедуры и выполняют нужный объем работы.
При этом и бразилец, и аргентинец проходят реабилитацию в Санкт-Петербурге.
Ожидается, что Малком вернется в строй к первому зимнему сбору «Зенита», а Маммана приступит к тренировкам в общей группе в середине весны. Указанные сроки могут быть незначительно скорректированы в зависимости от индивидуальных особенностей организмов спортсменов и нюансов реабилитации.
- Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
- Маммана 6 октября получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.
Источник: Bobsoccer