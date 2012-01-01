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    Bobsoccer: Малком должен восстановиться к первому зимнему сбору «Зенита», Маммана – в середине весны

    Стали известны подробности восстановления после травм игроков «Зенита» Малкома и Эмануэля Мамманы.

    Сообщается, что оба футболиста строго следуют рекомендациям врачей, получают все необходимые процедуры и выполняют нужный объем работы.

    При этом и бразилец, и аргентинец проходят реабилитацию в Санкт-Петербурге.

    Ожидается, что Малком вернется в строй к первому зимнему сбору «Зенита», а Маммана приступит к тренировкам в общей группе в середине весны. Указанные сроки могут быть незначительно скорректированы в зависимости от индивидуальных особенностей организмов спортсменов и нюансов реабилитации.

    • Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
    • Маммана 6 октября получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии6
    ...
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      Рейтинг: +3544

      TOL47 33 минуты назад

      На букву М какие то в Зените травмированые, Маркизио, Маммана , Малком...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2807

      Fan Loko mik 2 часа назад

      "Повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра" - ни хрена себе загнули!!!! Сроду не знал, что есть такие "составляющие" в нашем организЬме!!!!

      0
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      Рейтинг: +642

      Давид59 > Fan Loko mik 2 часа назад

      И никогда бы мы этого не узнали, если бы не Малком

      0
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    • ...
      Рейтинг: +642

      Давид59 2 часа назад

      Прав был Богданыч, говоря, что к лиге чемпионов нужно было усиление. Вот сыграли без Малкома. Результат известен

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1850

      Derzkiy1 2 часа назад

      Я уже забыл , что Малком у Зенита есть )

      2
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      ...
      Рейтинг: +1028

      Джой > Derzkiy1 47 минут назад

      И не вспоминай)

      2
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