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  • Bobsoccer: Малком должен восстановиться к первому зимнему сбору «Зенита», Маммана – в середине весны

Bobsoccer: Малком должен восстановиться к первому зимнему сбору «Зенита», Маммана – в середине весны

14 ноября 2019, 10:35
17

Стали известны подробности восстановления после травм игроков «Зенита» Малкома и Эмануэля Мамманы.

Сообщается, что оба футболиста строго следуют рекомендациям врачей, получают все необходимые процедуры и выполняют нужный объем работы.

При этом и бразилец, и аргентинец проходят реабилитацию в Санкт-Петербурге.

Ожидается, что Малком вернется в строй к первому зимнему сбору «Зенита», а Маммана приступит к тренировкам в общей группе в середине весны. Указанные сроки могут быть незначительно скорректированы в зависимости от индивидуальных особенностей организмов спортсменов и нюансов реабилитации.

  • Малком не играет с 10 августа из-за повреждения проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра.
  • Маммана 6 октября получил частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена.

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит Маммана Эмануэль Малком
Комментарии (17)
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Derzkiy1
1573717142
Я уже забыл , что Малком у Зенита есть )
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Давид59
1573717277
Прав был Богданыч, говоря, что к лиге чемпионов нужно было усиление. Вот сыграли без Малкома. Результат известен
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Fan Loko mik
1573717918
"Повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра" - ни хрена себе загнули!!!! Сроду не знал, что есть такие "составляющие" в нашем организЬме!!!!
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TOL47
1573723758
На букву М какие то в Зените травмированые, Маркизио, Маммана , Малком...
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3a zenit
1573731606
кто такой Малком?
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Пельш 1
1573743538
Ладно вам хоронить бродягу, ещё выстрелит (может быть)!!!!!!
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Ганнибал Лектор
1573749006
Здоровья обоим богатырского) Надеюсь Малком и Кокорин весной заиграют в яркий футбол и помогут Зениту!
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