Фанат киевского «Динамо» – об уханьи в адрес Тайсона: «Мы имитировали звуки пятнистых сов»

Представитель активных фанатов киевского «Динамо» Декстер рассказал о звуках, которые издавали болельщики киевлян в эпизоде с полузащитником «Шахтера» Тайсоном.

«У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы.

Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не понимаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они же абсолютно разные», – сказал Декстер.

В матче «Шахтера» и киевского «Динамо» случился расистский скандал. Одного из игроков довели до слез