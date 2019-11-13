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  • Фанат киевского «Динамо» – об уханьи в адрес Тайсона: «Мы имитировали звуки пятнистых сов»

Фанат киевского «Динамо» – об уханьи в адрес Тайсона: «Мы имитировали звуки пятнистых сов»

13 ноября 2019, 23:10
10

Представитель активных фанатов киевского «Динамо» Декстер рассказал о звуках, которые издавали болельщики киевлян в эпизоде с полузащитником «Шахтера» Тайсоном.

«У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы.

Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не понимаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они же абсолютно разные», – сказал Декстер.

В матче «Шахтера» и киевского «Динамо» случился расистский скандал. Одного из игроков довели до слез

Источник: YouTube-канад «Спецкор»
Украина. Премьер-лига Динамо К Шахтер
Комментарии (10)
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Yev
1573677169
Эдак, зоолог.
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Aviator
1573679300
А Тайсону нужно заявить, что: "средний палец, показанный им, это всего лишь распространённый знак среди хохло-ультрасов, правосеков и прочих жидобандеровцев. Они им очень часто пользуются, не только приветствуя друг друга, но и во время однополых брачных игрищ. Не понимаю вообще, как можно было принять этот жест за фак? "
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DOCTOR PENALTY
1573679384
Совы - шоколадки???... Оригинально!
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Егор Велунов
1573682457
Звук перепутать легко, а вот лица трудно. чаще надо динамовским ультрас смотреть на себя в зеркало,чаще :)
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паха1991
1573697536
Более нелепого г-на я не слышал)))
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Ушат Помоев
1573704222
Ну ну...)))
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Серж 69
1573716869
Да ладно заливать,прямо таки прониклись судьбой этих сов и выразили решительную поддержку.Какие там совы,что за бред?С таким же успехом можно было заявить,что имитировались крики плешивоголового бубукорыла,ну а что,его судьба им также глубоко не безразлична,всех животных любим,ну а футбол,это так,побочное.
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ItalianFootball
1573717071
Ахахаххахахахахахахахахаха
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Давид59
1573718694
Долго думали?
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