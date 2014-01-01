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    Фанат киевского «Динамо» – об уханьи в адрес Тайсона: «Мы имитировали звуки пятнистых сов»

    Представитель активных фанатов киевского «Динамо» Декстер рассказал о звуках, которые издавали болельщики киевлян в эпизоде с полузащитником «Шахтера» Тайсоном.

    «У нас есть друзья во Всемирной организации защиты животных, которые рассказали нам про ситуацию с таким видом птиц, как северные пятнистые совы.

    Мы решили сделать акцию в поддержку этих сов. Не понимаю вообще, как можно звук совы не отличить от звука обезьяны? Они же абсолютно разные», – сказал Декстер.

    В матче «Шахтера» и киевского «Динамо» случился расистский скандал. Одного из игроков довели до слез

    Источник: YouTube-канад «Спецкор»

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