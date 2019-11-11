Goal: «Ювентус» не накажет Роналду за ранний уезд со стадиона, несмотря на правила

«Ювентус» не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за то, что он уехал со стадиона до конца матча с «Миланом» (1:0).

По информации источника, за подобное нарушение внутреннего устава клуба Роналду должен быть наказан крупным денежным штрафом. Однако руководство «Ювентуса» приняло решение не следовать правилам и не будет штрафовать 34-летнего португальца.

Роналду был заменен на 55-й минуте встречи с «Миланом».

Португалец тут же ушел в раздевалку, не пожав руку главному тренеру Маурицио Сарри .

. Затем СМИ сообщили, что Роналду покинул стадион до конца матча.

Роналду сделал событие из обычной замены: уехал со стадиона, опять не пожал руку Сарри