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  • Goal: «Ювентус» не накажет Роналду за ранний уезд со стадиона, несмотря на правила

Goal: «Ювентус» не накажет Роналду за ранний уезд со стадиона, несмотря на правила

11 ноября 2019, 20:45
9

«Ювентус» не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за то, что он уехал со стадиона до конца матча с «Миланом» (1:0).

По информации источника, за подобное нарушение внутреннего устава клуба Роналду должен быть наказан крупным денежным штрафом. Однако руководство «Ювентуса» приняло решение не следовать правилам и не будет штрафовать 34-летнего португальца.

  • Роналду был заменен на 55-й минуте встречи с «Миланом».
  • Португалец тут же ушел в раздевалку, не пожав руку главному тренеру Маурицио Сарри.
  • Затем СМИ сообщили, что Роналду покинул стадион до конца матча.

Роналду сделал событие из обычной замены: уехал со стадиона, опять не пожал руку Сарри

Источник: Goal
Италия. Серия А Ювентус Португалия Роналду Криштиану Сарри Маурицио
Комментарии (9)
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regbiN
1573496976
Обратно в реал хочет
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starche
1573498436
Кристина злится из-за своего бессилия на поле. Похоже, что это не временный спад и он это понял.
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Bozigit
1573506387
А стоило
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Plyash
1573507686
Чмо неприкасаемое,без эпатажа не может.
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Proker
1573533774
А может он дома жену хотел забить гол
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Mr Abdullaev
1573534719
Обиженка. Всегда думает о себе. Неуважение к одноклубникам и тренеру. Ведь Дибала забил победный гол, которого он не забил.
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Cules2013
1573536681
Роналду думал, что он придёт в серию А и покажет, кто здесь батя и как в футбол нужно играть. Переоценил свои силы, тем более, что и возраст уже даёт доп. проблемы, как бы круто он не был готов физически, возрастные процессы нельзя остановить на 100%. Роналду, перейдя в Юве сам себя лишил и ЗМ, и бомбардирских наград. Вчера его на поле не было. Просто где-то бегал, что-то делал. Вот и обиделся. Наказать всё же стоило. Исключений быть не должно ни для кого. А то уже Роналду начал права качать, как Неймар в ПСЖ. Это плохо сказывается на команде.
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Decorhome
1573548059
а надо бы
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