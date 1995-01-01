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    Goal: «Ювентус» не накажет Роналду за ранний уезд со стадиона, несмотря на правила

    «Ювентус» не будет наказывать нападающего Криштиану Роналду за то, что он уехал со стадиона до конца матча с «Миланом» (1:0).

    По информации источника, за подобное нарушение внутреннего устава клуба Роналду должен быть наказан крупным денежным штрафом. Однако руководство «Ювентуса» приняло решение не следовать правилам и не будет штрафовать 34-летнего португальца.

    • Роналду был заменен на 55-й минуте встречи с «Миланом».
    • Португалец тут же ушел в раздевалку, не пожав руку главному тренеру Маурицио Сарри.
    • Затем СМИ сообщили, что Роналду покинул стадион до конца матча.

    Роналду сделал событие из обычной замены: уехал со стадиона, опять не пожал руку Сарри

    Источник: Goal

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1395

      starche 1 час назад

      Кристина злится из-за своего бессилия на поле. Похоже, что это не временный спад и он это понял.

      0
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      Рейтинг: +1404

      Бомбардиръ 1 час назад

      Непотопляемый. А если накажут, то не станет вкалывать для клуба, что не выгодно будет для них.

      0
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      Рейтинг: +181

      regbiN 1 час назад

      Обратно в реал хочет

      0
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