Егоров – о судействе матча «Сочи» – ЦСКА: «Были и хорошие решения, но в целом мы огорчены»

Как насчёт руки в штрафной? Или местный божёк Егоров под крышей Газпрома не видит?
Глава департамента судейства РФС Александр Егоров оценил работу судей в матче 16-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА (2:3).
«Были и хорошие решения, но в целом мы огорчены. Виктор Михайлович [Гончаренко] по поводу судейства мне не звонил. По поводу пенальти – департамент полностью поддерживает решение арбитра.
Что касается второго гола в ворота «Сочи», я не могу со стопроцентной уверенностью сказать про этот момент, потому что качество картинки не позволяет этого сделать. На мой взгляд, гол засчитан верно, поэтому мы поддерживаем и это решение – у нас нет той пленки, которая докажет, что он был не прав», – сказал Егоров.
- Гончаренко в перерыве матча в нецензурной форме пообщался с главным судьей Станиславом Васильевым.
- В компенсированное время первого тайма в ворота москвичей был назначен пенальти.