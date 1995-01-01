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    Егоров – о судействе матча «Сочи» – ЦСКА: «Были и хорошие решения, но в целом мы огорчены»

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров оценил работу судей в матче 16-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА (2:3).

    «Были и хорошие решения, но в целом мы огорчены. Виктор Михайлович [Гончаренко] по поводу судейства мне не звонил. По поводу пенальти – департамент полностью поддерживает решение арбитра.

    Что касается второго гола в ворота «Сочи», я не могу со стопроцентной уверенностью сказать про этот момент, потому что качество картинки не позволяет этого сделать. На мой взгляд, гол засчитан верно, поэтому мы поддерживаем и это решение – у нас нет той пленки, которая докажет, что он был не прав», – сказал Егоров.

    • Гончаренко в перерыве матча в нецензурной форме пообщался с главным судьей Станиславом Васильевым.
    • В компенсированное время первого тайма в ворота москвичей был назначен пенальти.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +3749

      Viper for CSKA 52 минуты назад

      Как насчёт руки в штрафной? Или местный божёк Егоров под крышей Газпрома не видит?

      1
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      Рейтинг: +1871

      Борат 54 минуты назад

      в твоих слов всё верно, а чему тогда огорчаешься, волк белозубый?

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