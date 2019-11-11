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  • Егоров – о судействе матча «Сочи» – ЦСКА: «Были и хорошие решения, но в целом мы огорчены»

Егоров – о судействе матча «Сочи» – ЦСКА: «Были и хорошие решения, но в целом мы огорчены»

11 ноября 2019, 14:43
7

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров оценил работу судей в матче 16-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА (2:3).

«Были и хорошие решения, но в целом мы огорчены. Виктор Михайлович [Гончаренко] по поводу судейства мне не звонил. По поводу пенальти – департамент полностью поддерживает решение арбитра.

Что касается второго гола в ворота «Сочи», я не могу со стопроцентной уверенностью сказать про этот момент, потому что качество картинки не позволяет этого сделать. На мой взгляд, гол засчитан верно, поэтому мы поддерживаем и это решение – у нас нет той пленки, которая докажет, что он был не прав», – сказал Егоров.

  • Гончаренко в перерыве матча в нецензурной форме пообщался с главным судьей Станиславом Васильевым.
  • В компенсированное время первого тайма в ворота москвичей был назначен пенальти.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сочи Гончаренко Виктор Егоров Александр Васильев Станислав
Комментарии (7)
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Viper for CSKA
1573473951
Как насчёт руки в штрафной? Или местный божёк Егоров под крышей Газпрома не видит?
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Ubuntu
1573481788
Если ЭТО пенальти, то почему разбитое лицо Чалова в первом матче Сочи это не пенальти?
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polt
1573482579
Что значит хорошие решения, в смысле правильные? А остальное васильевская отсебятина? Правил футбольных не существует или Васильеву они до одного места?
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Олег1204
1573482955
Где там нарушение? А ну понятно, егорка не убиваем, поскольку газьпрем его крышует
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ALEX ML
1573488988
От стыда несёт чушь, но деньги делают своё дело
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Derzkiy1
1573490226
Второй матч подряд арбитры очень сильно засуживают армейцев ...
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Томик
1573491101
Вот самое страшное в чём. У нас должен был быть VAR c первого тура, но влез МАТЧ, расторгли контракт с Ростелекомом и в итоге - по два матча в туре ущербного вара, к тому же нет "ПЛЁНКИ" на которой могли бы просто увидеть был ли аут или нет. Просто бред какой-то. Не верю, что это интервью ноября 2019 года. Похоже, что из глубокого прошлого. Жги дальше, Егоров!
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