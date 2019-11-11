Егоров – о судействе матча «Сочи» – ЦСКА: «Были и хорошие решения, но в целом мы огорчены»

Глава департамента судейства РФС Александр Егоров оценил работу судей в матче 16-го тура РПЛ между «Сочи» и ЦСКА (2:3).

«Были и хорошие решения, но в целом мы огорчены. Виктор Михайлович [Гончаренко] по поводу судейства мне не звонил. По поводу пенальти – департамент полностью поддерживает решение арбитра.

Что касается второго гола в ворота «Сочи», я не могу со стопроцентной уверенностью сказать про этот момент, потому что качество картинки не позволяет этого сделать. На мой взгляд, гол засчитан верно, поэтому мы поддерживаем и это решение – у нас нет той пленки, которая докажет, что он был не прав», – сказал Егоров.