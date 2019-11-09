«Спартак» победил в РПЛ дома впервые с 19 августа, когда обыграл ЦСКА

В 16 туре РПЛ «Спартак» справился дома с «Крыльями Советов» (2:0). Это первая домашняя победа москвичей в чемпионате России при главном тренере Доменико Тедеско.
Последний раз «Спартак» брал три очка в РПЛ дома 19 августа, когда справился с ЦСКА (2:1). Команда Виктора Гончаренко сейчас идет в таблице выше спартаковцев.
- «Спартак» в РПЛ идет шестым, отставая от зоны Лиги Европы на шесть очков.
- «Крылья Советов» занимают в таблице девятое место.
- В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уралом».
Источник: Бомбардир.ру