«Спартак» победил в РПЛ дома впервые с 19 августа, когда обыграл ЦСКА

В 16 туре РПЛ «Спартак» справился дома с «Крыльями Советов» (2:0). Это первая домашняя победа москвичей в чемпионате России при главном тренере Доменико Тедеско.

Последний раз «Спартак» брал три очка в РПЛ дома 19 августа, когда справился с ЦСКА (2:1). Команда Виктора Гончаренко сейчас идет в таблице выше спартаковцев.