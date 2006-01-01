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    «Спартак» победил в РПЛ дома впервые с 19 августа, когда обыграл ЦСКА

    В 16 туре РПЛ «Спартак» справился дома с «Крыльями Советов» (2:0). Это первая домашняя победа москвичей в чемпионате России при главном тренере Доменико Тедеско.

    Последний раз «Спартак» брал три очка в РПЛ дома 19 августа, когда справился с ЦСКА (2:1). Команда Виктора Гончаренко сейчас идет в таблице выше спартаковцев.

    • «Спартак» в РПЛ идет шестым, отставая от зоны Лиги Европы на шесть очков.
    • «Крылья Советов» занимают в таблице девятое место.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уралом».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:06
    Комментарии8
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      Рейтинг: -45

      Вальдемар IV 38 минут назад

      да и та с привкусом

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      Рейтинг: +16053

      DVOK68 > Вальдемар IV 28 минут назад

      Согласен,привкус для вас был горьким.

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      Рейтинг: 0

      NEONFOL 48 минут назад

      лиха беда начало, давайте дальше и состав не меняйте больше, 3 игры 3 победы +- 1 игрок замены

      0
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      Рейтинг: +16053

      DVOK68 1 час назад

      «Спартак» брал три очка в РПЛ дома 19 августа, когда справился с ЦСКА (2:1)
      _____________________________________________________________________________________
      Эту фразу можно повторять и повторять)))

      0
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      Рейтинг: +1867

      Борат 1 час назад

      Ну теперь точно вернулись править!

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      Рейтинг: 0

      NEONFOL > Борат 49 минут назад

      сарказм защитан, тем не менее победа

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      Рейтинг: +1057

      serhio80 1 час назад

      С победой КБ!

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      Рейтинг: +2419

      maygli > serhio80 1 час назад

      Спасибо. :-)))

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