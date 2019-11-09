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  • «Спартак» победил в РПЛ дома впервые с 19 августа, когда обыграл ЦСКА

«Спартак» победил в РПЛ дома впервые с 19 августа, когда обыграл ЦСКА

9 ноября 2019, 21:06
5

В 16 туре РПЛ «Спартак» справился дома с «Крыльями Советов» (2:0). Это первая домашняя победа москвичей в чемпионате России при главном тренере Доменико Тедеско.

Последний раз «Спартак» брал три очка в РПЛ дома 19 августа, когда справился с ЦСКА (2:1). Команда Виктора Гончаренко сейчас идет в таблице выше спартаковцев.

  • «Спартак» в РПЛ идет шестым, отставая от зоны Лиги Европы на шесть очков.
  • «Крылья Советов» занимают в таблице девятое место.
  • В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уралом».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов
Комментарии (5)
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serhio80
1573323558
С победой КБ!
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NEONFOL
1573325425
лиха беда начало, давайте дальше и состав не меняйте больше, 3 игры 3 победы +- 1 игрок замены
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Вальдемар IV
1573326067
да и та с привкусом
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