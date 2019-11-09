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  • Гилерме: «Люди в России более закрытые. Что такое быть русским? Я не знаю»

Гилерме: «Люди в России более закрытые. Что такое быть русским? Я не знаю»

9 ноября 2019, 12:52
8

Вратарь сборной России Гилерме поговорил о русском характере. Футболист является россиянином с ноября 2015 года.

«Да, я изменился с тех пор, как приехал в Россию. Раньше я был очень открытым человеком, и много людей этим пользовались с плохой точки зрения. И за то время, что я здесь, я заметил, что так нельзя, потому что ты должен соблюдать какой-то баланс. Вместе с этим в России заметил, что здесь люди более закрытые, и я сам чуть-чуть изменился.

Что такое быть русским? Я не знаю, как на это ответить. Это сложный вопрос. Очень сложный. Я не знаю», – сказал натурализованный бразилец «РБК-Спорт».

  • За сборную России вратарь выступает с 2016 года.
  • В текущем отборочном цикле Евро-2020 голкипер не пропустил ни одного матча.
  • «Локомотиву» Гилерме принадлежит с 2007 года.

Источник: «РБК Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Гилерме
Комментарии (8)
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Фан666
1573293543
Конечно, ты же не русский. Мигрант хренов
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paracetamol
1573293995
Поживи при коммуняках с их лагерями, такой же станешь.
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Plyash
1573294501
Сколько живёшь в России,а всё ещё не понял,что после пары-тройки фуфырей русский человек становится самым открытым и добрым в мире.
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general.lizyukov
1573294855
Быть русским - не верить фальшивым европейским улыбкам и не любить всех подряд мулатов/метисов. Широкая русская душа - строго для своих. Ничего показного, всё абсолютно искренне. Любим всерьёз, ненавидим до крайности, быстро отходим, долго запрягаем, быстро едем. Хочешь быть русским, а не россиянином - прекрати думать о русских как о посторонних.
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Kollljan
1573296574
Валил бы ты лучше в свою Бразилию.
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Avaretz
1573312778
Пару литров накати и ты поймешь каково быть русским
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