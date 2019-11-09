Гилерме: «Люди в России более закрытые. Что такое быть русским? Я не знаю»

Вратарь сборной России Гилерме поговорил о русском характере. Футболист является россиянином с ноября 2015 года.

«Да, я изменился с тех пор, как приехал в Россию. Раньше я был очень открытым человеком, и много людей этим пользовались с плохой точки зрения. И за то время, что я здесь, я заметил, что так нельзя, потому что ты должен соблюдать какой-то баланс. Вместе с этим в России заметил, что здесь люди более закрытые, и я сам чуть-чуть изменился.

Что такое быть русским? Я не знаю, как на это ответить. Это сложный вопрос. Очень сложный. Я не знаю», – сказал натурализованный бразилец «РБК-Спорт».