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    Гилерме: «Люди в России более закрытые. Что такое быть русским? Я не знаю»

    Вратарь сборной России Гилерме поговорил о русском характере. Футболист является россиянином с ноября 2015 года.

    «Да, я изменился с тех пор, как приехал в Россию. Раньше я был очень открытым человеком, и много людей этим пользовались с плохой точки зрения. И за то время, что я здесь, я заметил, что так нельзя, потому что ты должен соблюдать какой-то баланс. Вместе с этим в России заметил, что здесь люди более закрытые, и я сам чуть-чуть изменился.

    Что такое быть русским? Я не знаю, как на это ответить. Это сложный вопрос. Очень сложный. Я не знаю», – сказал натурализованный бразилец «РБК-Спорт».

    • За сборную России вратарь выступает с 2016 года.
    • В текущем отборочном цикле Евро-2020 голкипер не пропустил ни одного матча.
    • «Локомотиву» Гилерме принадлежит с 2007 года.

    Источник: «РБК Спорт»

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1704

      Kollljan 1 час назад

      Валил бы ты лучше в свою Бразилию.

      -2
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      Рейтинг: +1577

      general.lizyukov 2 часа назад

      Быть русским - не верить фальшивым европейским улыбкам и не любить всех подряд мулатов/метисов.
      Широкая русская душа - строго для своих. Ничего показного, всё абсолютно искренне. Любим всерьёз, ненавидим до крайности, быстро отходим, долго запрягаем, быстро едем.
      Хочешь быть русским, а не россиянином - прекрати думать о русских как о посторонних.

      3
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      Рейтинг: +757

      playsh > general.lizyukov 2 часа назад

      Очень классно сказал,правильно.Можно сюда ещё добавить --"Кто с мечом у нам придёт,от меча и погибнет".

      1
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      Рейтинг: +757

      playsh 2 часа назад

      Сколько живёшь в России,а всё ещё не понял,что после пары-тройки фуфырей русский человек становится самым открытым и добрым в мире.

      1
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      Рейтинг: +4063

      paracetamol 2 часа назад

      Поживи при коммуняках с их лагерями, такой же станешь.

      1
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      Рейтинг: +1670

      Фан666 2 часа назад

      Конечно, ты же не русский. Мигрант хренов

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