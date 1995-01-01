Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    «Ротор» поздравил композитора Пахмутову с 90-летием командным исполнением «Надежды»

    Сегодня, 9 ноября, композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова празднует 90-летие. «Ротор», команда из ее родного Волгограда, музыкально поздравила автора более 400 песен с днем рождения.

    «Уважаемая Александра Николаевна! В этом году «Ротор», как и вы, отмечает 90-летний юбилей, и поэтому нам вдвойне приятней поздравить вас. Вы — почeтный житель Волгограда и болельщик «Ротора», и мы это очень ценим. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и бессмертия вашим песням, которые все так любят и знают», – сказал перед исполнением песни «Надежда» защитник Антон Пискунов.

    • «Ротор» идет в ФНЛ третьим.
    • Пахмутова, согласно статье в «Википедии», болеет за волгоградский клуб.
    • Композитор родилась в Бекетовке – ныне это район Волгограда.

    Источник: YouTube-канал «Ротора»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74394
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru