«Ротор» поздравил композитора Пахмутову с 90-летием командным исполнением «Надежды»

Сегодня, 9 ноября, композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова празднует 90-летие. «Ротор», команда из ее родного Волгограда, музыкально поздравила автора более 400 песен с днем рождения.

«Уважаемая Александра Николаевна! В этом году «Ротор», как и вы, отмечает 90-летний юбилей, и поэтому нам вдвойне приятней поздравить вас. Вы — почeтный житель Волгограда и болельщик «Ротора», и мы это очень ценим. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и бессмертия вашим песням, которые все так любят и знают», – сказал перед исполнением песни «Надежда» защитник Антон Пискунов.