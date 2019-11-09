Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Ротор» поздравил композитора Пахмутову с 90-летием командным исполнением «Надежды»

«Ротор» поздравил композитора Пахмутову с 90-летием командным исполнением «Надежды»

9 ноября 2019, 12:28
1

Сегодня, 9 ноября, композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова празднует 90-летие. «Ротор», команда из ее родного Волгограда, музыкально поздравила автора более 400 песен с днем рождения.

«Уважаемая Александра Николаевна! В этом году «Ротор», как и вы, отмечает 90-летний юбилей, и поэтому нам вдвойне приятней поздравить вас. Вы — почeтный житель Волгограда и болельщик «Ротора», и мы это очень ценим. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и бессмертия вашим песням, которые все так любят и знают», – сказал перед исполнением песни «Надежда» защитник Антон Пискунов.

  • «Ротор» идет в ФНЛ третьим.
  • Пахмутова, согласно статье в «Википедии», болеет за волгоградский клуб.
  • Композитор родилась в Бекетовке – ныне это район Волгограда.

Источник: YouTube-канал «Ротора»
Россия. ФНЛ Ротор
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1573295428
Респект, парни!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+