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  • Глава МЛС: «Ибрагимович переходит в «Милан», в один из топ-клубов мира»

Глава МЛС: «Ибрагимович переходит в «Милан», в один из топ-клубов мира»

8 ноября 2019, 06:18
26

Глава МЛС Дон Гарбер подтвердил, что нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович возвращается в «Милан».

«Златан такой интересный парень. С ним никогда не соскучишься, за ним интересно наблюдать. МЛС нужны игроки, способные вызывать столько шума, как в свое время произвел Бекхэм. Златану 38, он переходит в «Милан», в один из топ-клубов мира.

За два года он чуть не побил все рекорды по голам, за ним интересно следить как на поле, так и за его пределами. Я хотел бы, чтобы он вернулся, но это уже зависит от «Гэлакси», – заявил глава МЛС.

  • 38-летний швед выступал за «Милан» в период с 2010 по 2012 год.
  • Контракт Златана с «Гэлакси» действителен до 31 декабря 2019-го.

Источник: ESPN
США. МЛС Италия. Серия А Милан Лос-Анджелес Гэлакси Милан Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан
Комментарии (26)
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Ден 781
1573183699
Хорошая новость, если не утка
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evgevg13
1573184421
и что???
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BlackMurder
1573186603
Милан топ клуб?) я такой клуб то забыл, щас в италии Ювентус и только он
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Lester84
1573191410
Милан не изменяет давним традициям клуба пенсионеров)))
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NEONFOL
1573202135
Какой Милан нафик, Россия то что, мы тоже в Топе, в большой такой Топе)))
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MaxRnD
1573207790
Ибра - ТОП
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Yev
1573212994
Совсем дела плохи у Милана, следующее приобретение - вернуть Шевченко.
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Yev
1573249458
За минус, спасибо, просто я дверью ошибся, не заметил на входе постеры святого Ибры в стрингах, ну да, это ж храм почитателей великого Нарцисса. Смотрите, не разочаруйтест, хотя вам всё равно, вы ж в рот ему будете заглядывать, а то и ниже, а он как всегда всё объяснит.
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Decorhome
1573290979
Чемпионат только выиграет
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Ailend
1573304566
Милан не топ клуб мира. Хватит уже. Проиграть могут кому угодно. Впрочем как и сборная Италии.
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