Глава МЛС: «Ибрагимович переходит в «Милан», в один из топ-клубов мира»

Глава МЛС Дон Гарбер подтвердил, что нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович возвращается в «Милан».

«Златан такой интересный парень. С ним никогда не соскучишься, за ним интересно наблюдать. МЛС нужны игроки, способные вызывать столько шума, как в свое время произвел Бекхэм. Златану 38, он переходит в «Милан», в один из топ-клубов мира.

За два года он чуть не побил все рекорды по голам, за ним интересно следить как на поле, так и за его пределами. Я хотел бы, чтобы он вернулся, но это уже зависит от «Гэлакси», – заявил глава МЛС.