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    Глава МЛС: «Ибрагимович переходит в «Милан», в один из топ-клубов мира»

    Глава МЛС Дон Гарбер подтвердил, что нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович возвращается в «Милан».

    «Златан такой интересный парень. С ним никогда не соскучишься, за ним интересно наблюдать. МЛС нужны игроки, способные вызывать столько шума, как в свое время произвел Бекхэм. Златану 38, он переходит в «Милан», в один из топ-клубов мира.

    За два года он чуть не побил все рекорды по голам, за ним интересно следить как на поле, так и за его пределами. Я хотел бы, чтобы он вернулся, но это уже зависит от «Гэлакси», – заявил глава МЛС.

    • 38-летний швед выступал за «Милан» в период с 2010 по 2012 год.
    • Контракт Златана с «Гэлакси» действителен до 31 декабря 2019-го.

    Источник: ESPN

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