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    Фолланд – о победе над «Атлетико»: «Хотели оказать давление на «Локомотив»

    Форвард «Байера» Кевин Фолланд прокомментировал победу над «Атлетико» (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Для нас было важно выиграть, нам нужны очки. Также это была важная игра для руководства, чтобы доказать, что мы можем соперничать с такими командами, как «Атлетико». Мы хотели оказать давление на «Локомотив», и я думаю, что сделали это, набрав три очка сегодня. Теперь нужно побеждать там [в Москве], но это будет непросто», – сказал Фолланд.

    • После четырех туров «Байер» и «Локомотив» набрали по 3 очка.
    • 26 ноября «Локомотив» примет «Байер».

    Источник: сайт УЕФА

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