Фолланд – о победе над «Атлетико»: «Хотели оказать давление на «Локомотив»

Форвард «Байера» Кевин Фолланд прокомментировал победу над «Атлетико» (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Для нас было важно выиграть, нам нужны очки. Также это была важная игра для руководства, чтобы доказать, что мы можем соперничать с такими командами, как «Атлетико». Мы хотели оказать давление на «Локомотив», и я думаю, что сделали это, набрав три очка сегодня. Теперь нужно побеждать там [в Москве], но это будет непросто», – сказал Фолланд.