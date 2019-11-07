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  • Фолланд – о победе над «Атлетико»: «Хотели оказать давление на «Локомотив»

Фолланд – о победе над «Атлетико»: «Хотели оказать давление на «Локомотив»

7 ноября 2019, 14:47
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Форвард «Байера» Кевин Фолланд прокомментировал победу над «Атлетико» (2:1) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Для нас было важно выиграть, нам нужны очки. Также это была важная игра для руководства, чтобы доказать, что мы можем соперничать с такими командами, как «Атлетико». Мы хотели оказать давление на «Локомотив», и я думаю, что сделали это, набрав три очка сегодня. Теперь нужно побеждать там [в Москве], но это будет непросто», – сказал Фолланд.

  • После четырех туров «Байер» и «Локомотив» набрали по 3 очка.
  • 26 ноября «Локомотив» примет «Байер».

Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Атлетико Байер Локомотив Фолланд Кевин
Комментарии (1)
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anri1703
1573207999
главное чтобы юве вам очки не подарил тогда локо будет сложнее
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