Семин – об ошибке Гилерме при первом голе «Ювентуса»: «Меня не выбивают такие моменты»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результативную ошибку вратаря своей команды Гилерме в эпизоде с первым пропущенным голом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Голкипер после удара Криштиану Роналду со штрафного выронил мяч из рук.

со штрафного выронил мяч из рук. На добивании успешно сыграл полузащитник Аарон Рэмзи .

. В итоге «Ювентус» победил «Локомотив» со счетом 2:1.

«Меня не выбивают такие моменты. А когда он так еще ошибался? Он нас часто выручал. Бывают такие ситуации. Но самое важное, как на это отреагировала команда. А команда отреагировала еще большим энтузиазмом! Посмотрите, как бьет Роналду. Посмотрите, с какой скоростью мяч летит. Выдающиеся вратари могут поймать этот мяч», – сказал Семин.

Ну что ж такое. «Локомотиву» жутко не повезло, «Юве» не заслужил победу