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    Семин – об ошибке Гилерме при первом голе «Ювентуса»: «Меня не выбивают такие моменты»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результативную ошибку вратаря своей команды Гилерме в эпизоде с первым пропущенным голом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    • Голкипер после удара Криштиану Роналду со штрафного выронил мяч из рук.
    • На добивании успешно сыграл полузащитник Аарон Рэмзи.
    • В итоге «Ювентус» победил «Локомотив» со счетом 2:1.

    «Меня не выбивают такие моменты. А когда он так еще ошибался? Он нас часто выручал. Бывают такие ситуации. Но самое важное, как на это отреагировала команда. А команда отреагировала еще большим энтузиазмом! Посмотрите, как бьет Роналду. Посмотрите, с какой скоростью мяч летит. Выдающиеся вратари могут поймать этот мяч», – сказал Семин.

    Ну что ж такое. «Локомотиву» жутко не повезло, «Юве» не заслужил победу

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8151

      KLIM777 23 минуты назад

      Черчес также думает. Все норм.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10253

      vladimir-7 1 час назад

      Это ошибка Гилерме может быть роковой для Локо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +780

      Я - легенда 1 час назад

      В смысле Гильерме не выдающийся, раз не смог поймать? Это хотел сказать Палыч? ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +272

      Nintendo8800 > Я - легенда 59 минут назад

      да, если интервью не переврали как обычно

      0
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