Семин – об ошибке Гилерме при первом голе «Ювентуса»: «Меня не выбивают такие моменты»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результативную ошибку вратаря своей команды Гилерме в эпизоде с первым пропущенным голом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
- Голкипер после удара Криштиану Роналду со штрафного выронил мяч из рук.
- На добивании успешно сыграл полузащитник Аарон Рэмзи.
- В итоге «Ювентус» победил «Локомотив» со счетом 2:1.
«Меня не выбивают такие моменты. А когда он так еще ошибался? Он нас часто выручал. Бывают такие ситуации. Но самое важное, как на это отреагировала команда. А команда отреагировала еще большим энтузиазмом! Посмотрите, как бьет Роналду. Посмотрите, с какой скоростью мяч летит. Выдающиеся вратари могут поймать этот мяч», – сказал Семин.
Ну что ж такое. «Локомотиву» жутко не повезло, «Юве» не заслужил победу
Источник: «Р-Спорт»