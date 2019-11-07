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  • Семин – об ошибке Гилерме при первом голе «Ювентуса»: «Меня не выбивают такие моменты»

Семин – об ошибке Гилерме при первом голе «Ювентуса»: «Меня не выбивают такие моменты»

7 ноября 2019, 08:59
8

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результативную ошибку вратаря своей команды Гилерме в эпизоде с первым пропущенным голом в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

  • Голкипер после удара Криштиану Роналду со штрафного выронил мяч из рук.
  • На добивании успешно сыграл полузащитник Аарон Рэмзи.
  • В итоге «Ювентус» победил «Локомотив» со счетом 2:1.

«Меня не выбивают такие моменты. А когда он так еще ошибался? Он нас часто выручал. Бывают такие ситуации. Но самое важное, как на это отреагировала команда. А команда отреагировала еще большим энтузиазмом! Посмотрите, как бьет Роналду. Посмотрите, с какой скоростью мяч летит. Выдающиеся вратари могут поймать этот мяч», – сказал Семин.

Ну что ж такое. «Локомотиву» жутко не повезло, «Юве» не заслужил победу

Источник: «Р-Спорт»
Лига чемпионов Локомотив Ювентус Гилерме Семин Юрий
Комментарии (8)
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Я - легенда
1573109350
В смысле Гильерме не выдающийся, раз не смог поймать? Это хотел сказать Палыч? ))
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vladimir-7
1573110083
Это ошибка Гилерме может быть роковой для Локо.
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Rus9I
1573115601
Да, ошибка была глупая. Еще в детстве учат: Если поймал мяч, зафиксируй, а потом уже начинай движение. Жаль конечно, но такое бывает. Геля молодец, надеюсь в следующих играх, он будет выручать, как всегда!
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Plyash
1573115880
А если в игре с Бельгией тоже самое произойдёт.В мозгах-то уже сидит заноза,а вдруг... Муторно как-то.Черчес думать будет.
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Decorhome
1573118066
Все верно. С кем не бывает
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Рубинище
1573122299
Спросили бы лучше зачем Сёмин стал счёт охранять. Вина тренера здесь, и техника бразильца. Ошибка Гилерме - ну бывает у наших голкиперов такое, Акинфеву гол на ЧМ ещё нелепее.
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nemolod
1573144635
А почему не спросят у Палыча,его подопечные не могут так же сильно и главное точно пробивать как Роналду,а тренер вратарей не может научить основного вратаря команды отбивать мячи в сторону,а не перед собой ведь оба пропущенных мяча-ошибка вратаря?
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