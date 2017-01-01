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    Лига чемпионов. Экс-спартаковец Пашалич принес «Аталанте» ничью с «Манчестер Сити», «Шахтер» в Загребе дважды забил на 90+ минутах и добыл ничью

    В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях не справился с «Аталантой». Британцы заканчивали встречу в меньшинстве.

    В другой встрече квартета «Шахтер» не проиграл в Загребе. «Сити» продолжает с отрывом лидировать, а украинцы занимают второе место.

    Лига чемпионов. Группа С. 4-й тур

    Аталанта (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Стерлинг, 7; 1:1 – Пашалич, 49.

    Удаления: нет – Браво, 81.

    Динамо (Хорватия) – Шахтер (Украина) – 3:3 (1:1)

    Голы: 0:1 – Патрик, 13; 1:1 – Петкович, 25; 2:1 – Иванушец, 83; 3:1 – Адеми, 89; 3:2 – Мораес, 90+3; 3:3 – Тете, 90+7 (с пенальти).

    Удаления: Моро, 74 (вторая ж.к.) – Марлос, 79 (вторая ж.к.).

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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