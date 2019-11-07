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  • Лига чемпионов. Экс-спартаковец Пашалич принес «Аталанте» ничью с «Манчестер Сити», «Шахтер» в Загребе дважды забил на 90+ минутах и добыл ничью

Лига чемпионов. Экс-спартаковец Пашалич принес «Аталанте» ничью с «Манчестер Сити», «Шахтер» в Загребе дважды забил на 90+ минутах и добыл ничью

7 ноября 2019, 00:57
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В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях не справился с «Аталантой». Британцы заканчивали встречу в меньшинстве.

В другой встрече квартета «Шахтер» не проиграл в Загребе. «Сити» продолжает с отрывом лидировать, а украинцы занимают второе место.

Лига чемпионов. Группа С. 4-й тур

Аталанта (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Стерлинг, 7; 1:1 – Пашалич, 49.

Удаления: нет – Браво, 81.

Динамо (Хорватия) – Шахтер (Украина) – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Патрик, 13; 1:1 – Петкович, 25; 2:1 – Иванушец, 83; 3:1 – Адеми, 89; 3:2 – Мораес, 90+3; 3:3 – Тете, 90+7 (с пенальти).

Удаления: Моро, 74 (вторая ж.к.) – Марлос, 79 (вторая ж.к.).

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Аталанта Шахтер Динамо Загреб Спартак Пашалич Марио
Комментарии (3)
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IVANRUS777
1573085828
Сити просто позорники! Эта команда недостойна быть победителем Лиги Чемпионов. На второй тайм вышли пижоны миллионеры с вальяжным видом. В конце просто тянули время, да так тянули, как будто против Ливерпуля в финале вели 1:0. И зачем Гвардиола менял вратаря, после первого тайма? Это же Лига Чемпионов, а не кубок английской лиги. Просто БРЕД! Жаль Аталанта им в конце не вкатила, когда у них полевой игрок в воротах был. Позёры беспонтовые.
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kliker
1573094341
Болею против МС, в этом году МС не блещет, Аталанта в этом году кучу команд порвала забив 4 и больше голов. Включаю телевизор в середине второго тайма, счёт 1-1, атланта доминирует, а я слышу дебила-комментатора, рассказывающего о величии МС и ничтожности Атталанты. Пришлось звук выключать вместе с идиотом.
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vka1970
1573100222
Очередной привет любителям Аленичевского багажа.
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