Лига чемпионов. Экс-спартаковец Пашалич принес «Аталанте» ничью с «Манчестер Сити», «Шахтер» в Загребе дважды забил на 90+ минутах и добыл ничью

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» в гостях не справился с «Аталантой». Британцы заканчивали встречу в меньшинстве.

В другой встрече квартета «Шахтер» не проиграл в Загребе. «Сити» продолжает с отрывом лидировать, а украинцы занимают второе место.

Лига чемпионов. Группа С. 4-й тур

Аталанта (Италия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Стерлинг, 7; 1:1 – Пашалич, 49.

Удаления: нет – Браво, 81.

Динамо (Хорватия) – Шахтер (Украина) – 3:3 (1:1)

Голы: 0:1 – Патрик, 13; 1:1 – Петкович, 25; 2:1 – Иванушец, 83; 3:1 – Адеми, 89; 3:2 – Мораес, 90+3; 3:3 – Тете, 90+7 (с пенальти).

Удаления: Моро, 74 (вторая ж.к.) – Марлос, 79 (вторая ж.к.).

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