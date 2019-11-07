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Аталанта - Манчестер Сити

06.11.2019, Среда, 23:00 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч! Футбол 2 Лига чемпионов, 4 тур Аталанта - Манчестер Сити
Лига чемпионов (2019/2020), группа C
3 тур
22 октября, вторник 22:00 Манчестер Сити 5:1 Аталанта
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 6 4 2 0 16:4 +12 14
2. Аталанта 6 2 1 3 8:12 -4 7
3. Шахтер Дн 6 1 3 2 8:13 -5 6
4. Динамо Зб 6 1 2 3 10:13 -3 5
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    Рейтинг: +133

    Freddi555 7 ноября 2019, 09:54

    Договорняк был чистой воды, какой то Джаушбек пенальти не забил, во втором тайме вообще МС не играли!

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