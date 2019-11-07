Аталанта - Манчестер Сити

Договорняк был чистой воды, какой то Джаушбек пенальти не забил, во втором тайме вообще МС не играли!
|3 тур
|22 октября, вторник
|22:00
|Манчестер Сити
|5:1
|Аталанта
|3 тур
|22 октября, вторник
|22:00
|Манчестер Сити
|5:1
|Аталанта
|Группа C
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Манчестер Сити
|6
|4
|2
|0
|16:4
|+12
|14
|2.
|Аталанта
|6
|2
|1
|3
|8:12
|-4
|7
|3.
|Шахтер Дн
|6
|1
|3
|2
|8:13
|-5
|6
|4.
|Динамо Зб
|6
|1
|2
|3
|10:13
|-3
|5
Договорняк был чистой воды, какой то Джаушбек пенальти не забил, во втором тайме вообще МС не играли!