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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аталанта - Манчестер Сити
Аталанта - Манчестер Сити: обзор матча 06 ноября 2019
Аталанта
06.11.2019, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа C, 4 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Сити
49'
М. Пашалич
7'
Р. Стерлинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Манчестер Сити
90'
+6
Желтая карточка
Б. Силва
90'
+2
Желтая карточка
Б. Менди
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Т. Кастань
90'
+2
88'
Замена
К. Уокер
️️️️
Р. Марез
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Р. Фройлер
84'
81'
Красная карточка
К. Браво
Желтая карточка
Т. Кастань
79'
73'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Г. Жезус
70'
Желтая карточка
Фернандиньо
ГОЛ! 1:1!
М. Пашалич
Пас отдал
А. Гомес
49'
46'
Замена
К. Браво
️️️️
Эдерсон
Желтая карточка
Й. Иличич
43'
Желтая карточка
Р. Толой
39'
Желтая карточка
Б. Джимсити
27'
7'
ГОЛ! 0:1!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Г. Жезус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
72
Йосип Иличич
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
17
Руслан Малиновский
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
20
Томми Дойл
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
3-3-1-1-2
95
Голлини
19
Паломино
6
Джимсити
2
Толой
33
Хатебур
15
де Рон
21
Кастань
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Гомес
72
Иличич
3-2-3-2
31
Эдерсон
2
Канселу
30
Отаменди
23
Менди
5
Фернандиньо
20
Гюндоган
26
Марез
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
20
Силва
8
Фройлер
17
Малиновский
17
Малиновский
8
Фройлер
21
Кастань
10
Муриэль
10
Муриэль
21
Кастань
31
Эдерсон
1
Браво
1
Браво
31
Эдерсон
26
Марез
2
Уокер
2
Уокер
26
Марез
9
Жезус
10
Агуэро
10
Агуэро
9
Жезус
Остались в запасе
Аталанта
Манчестер Сити
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
20
Томми Дойл
ЦП
17
Анхелиньо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
13
Гильерме Арана
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
99
Муса Барроу
ЦФ
Остались в запасе
20
Томми Дойл
ЦП
17
Анхелиньо
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Аталанта - Манчестер Сити
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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