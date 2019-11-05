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    Клопп: «Кого из известных игроков воспитал «Генк»? Дивок Ориги. Легенда «Ливерпуля», между прочим»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем с «Генком» назвал самого легендарного воспитанника бельгийского клуба.

    – Юрген, вы играете против «Генка», который дал миру немало известных футболистов: Де Брюйне, Кулибали, Ндиди…

    Дивок Ориги. Не забывайте об этом. Легенда «Ливерпуля», между прочим. Довольно-таки известен здесь, – пошутил Клопп.

    • В прошлом сезоне Ориги, который не является игроком основного состава «Ливерпуля», оформил дубль в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) и забил гол «Тоттенхэму» в финале турнира (2:0).
    • «Ливерпуль» сыграет с «Генком» во вторник, начало матча – в 23:00 мск.

    Источник: твиттер Лиги чемпионов

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