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  • Клопп: «Кого из известных игроков воспитал «Генк»? Дивок Ориги. Легенда «Ливерпуля», между прочим»

Клопп: «Кого из известных игроков воспитал «Генк»? Дивок Ориги. Легенда «Ливерпуля», между прочим»

5 ноября 2019, 16:37
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем с «Генком» назвал самого легендарного воспитанника бельгийского клуба.

– Юрген, вы играете против «Генка», который дал миру немало известных футболистов: Де Брюйне, Кулибали, Ндиди…

Дивок Ориги. Не забывайте об этом. Легенда «Ливерпуля», между прочим. Довольно-таки известен здесь, – пошутил Клопп.

  • В прошлом сезоне Ориги, который не является игроком основного состава «Ливерпуля», оформил дубль в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) и забил гол «Тоттенхэму» в финале турнира (2:0).
  • «Ливерпуль» сыграет с «Генком» во вторник, начало матча – в 23:00 мск.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Лиги чемпионов
Лига чемпионов Ливерпуль Генк Ориги Дивок Клопп Юрген
Комментарии (1)
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Cules2013
1572970160
Хорошая шутка. Легенда 2 конкретных матчей, зато каких. Жаль, что один из них был против Барсы. Но каталонцы сами всё про..., чего уж тут искать оправданий на стороне.
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