Клопп: «Кого из известных игроков воспитал «Генк»? Дивок Ориги. Легенда «Ливерпуля», между прочим»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед матчем с «Генком» назвал самого легендарного воспитанника бельгийского клуба.

– Юрген, вы играете против «Генка», который дал миру немало известных футболистов: Де Брюйне, Кулибали, Ндиди…

– Дивок Ориги. Не забывайте об этом. Легенда «Ливерпуля», между прочим. Довольно-таки известен здесь, – пошутил Клопп.

В прошлом сезоне Ориги, который не является игроком основного состава «Ливерпуля», оформил дубль в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:0) и забил гол «Тоттенхэму» в финале турнира (2:0).

«Ливерпуль» сыграет с «Генком» во вторник, начало матча – в 23:00 мск.