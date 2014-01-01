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    Тренер «Бенфики» Лажи: «В группе Лиги чемпионов мы больше не можем проигрывать»

    Главный тренер «Бенфики» Бруну Лажи поделился ожиданиями от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона». В этом квартете выступает «Зенит».

    «В таком коротком турнире с четырьмя командами и шестью матчами тот, кто проиграл в первых двух турах, больше не может проигрывать.

    Я ожидаю похожую игру, как и в третьем туре (2:1). Мы видим некоторые изменения в атакующей динамике соперников – у них больше ресурсов на флангах, чем в нашей прошлой игре. Я ожидаю очень напряженную игру.

    Чтобы победить, мы должны показать силу нашего коллектива. Это наша цель, миссия и наше требование», – сказал Лажи УЕФА.

    • «Бенфика» лидирует в чемпионате Португалии.
    • В группе Лиги чемпионов португальцы идут последними.
    • С «Зенитом» «Бенфика» сыграет дома 10 декабря.

    Источник: УЕФА

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