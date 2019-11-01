Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Шюррле: «Смотрю все матчи «Боруссии», являюсь ее фанатом, но маловероятно, что продолжу там карьеру»

Шюррле: «Смотрю все матчи «Боруссии», являюсь ее фанатом, но маловероятно, что продолжу там карьеру»

1 ноября 2019, 23:44
1

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не думает, что вернется в дортмундскую «Боруссию». Немец принадлежит этой команде, был арендован российским клубом летом.

«В Дортмунде меня не видели в основе. Сейчас маловероятно, что продолжу там карьеру. За последние два года я мало себя показал, руководство «Боруссии» можно понять. Сейчас поддерживаю связь с Марио Гетце, смотрю все матчи команды, являюсь фанатом», – сказал Шюррле Bild Podcast.

  • Немец – чемпион мира 2014 года.
  • В текущем сезоне РПЛ Шюррле провел девять матчей, забил гол, отдал две результативные передачи.
  • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

Источник: Bild Podcast
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Боруссия Д Спартак Шюррле Андре
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Я - легенда
1572652535
За последние два года он в Боруссии себя плохо показал. В последнее время он и в Спартаке себя показывает неважно. Увы.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+