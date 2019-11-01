Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?

    Шюррле: «Смотрю все матчи «Боруссии», являюсь ее фанатом, но маловероятно, что продолжу там карьеру»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не думает, что вернется в дортмундскую «Боруссию». Немец принадлежит этой команде, был арендован российским клубом летом.

    «В Дортмунде меня не видели в основе. Сейчас маловероятно, что продолжу там карьеру. За последние два года я мало себя показал, руководство «Боруссии» можно понять. Сейчас поддерживаю связь с Марио Гетце, смотрю все матчи команды, являюсь фанатом», – сказал Шюррле Bild Podcast.

    • Немец – чемпион мира 2014 года.
    • В текущем сезоне РПЛ Шюррле провел девять матчей, забил гол, отдал две результативные передачи.
    • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

    Источник: Bild Podcast

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2019 23:44
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74313
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru