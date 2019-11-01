Шюррле: «Смотрю все матчи «Боруссии», являюсь ее фанатом, но маловероятно, что продолжу там карьеру»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле не думает, что вернется в дортмундскую «Боруссию». Немец принадлежит этой команде, был арендован российским клубом летом.

«В Дортмунде меня не видели в основе. Сейчас маловероятно, что продолжу там карьеру. За последние два года я мало себя показал, руководство «Боруссии» можно понять. Сейчас поддерживаю связь с Марио Гетце, смотрю все матчи команды, являюсь фанатом», – сказал Шюррле Bild Podcast.