Шюррле: «Аренда в «Спартак» – не отпуск для меня. Приехал, чтобы наслаждаться. Моя жена хотела, чтобы я поиграл в России»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что его мотивировало приехать в Россию. Немец арендован летом у дортмундской «Боруссии».

«Жена хотела, чтобы я поиграл в России. Доволен, что выступаю за «Спартак». Когда получил предложение, сразу стал искать информацию про команду.

Аренда в «Спартак» – не отпуск для меня. Я приехал, чтобы наслаждаться футболом. В команде идет перестройка. Отличный стадион, крутой музей. Здесь отличные фанаты», – сказал Шюррле Bild Podcast.