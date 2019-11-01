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  • Шюррле: «Аренда в «Спартак» – не отпуск для меня. Приехал, чтобы наслаждаться. Моя жена хотела, чтобы я поиграл в России»

Шюррле: «Аренда в «Спартак» – не отпуск для меня. Приехал, чтобы наслаждаться. Моя жена хотела, чтобы я поиграл в России»

1 ноября 2019, 22:15
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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что его мотивировало приехать в Россию. Немец арендован летом у дортмундской «Боруссии».

«Жена хотела, чтобы я поиграл в России. Доволен, что выступаю за «Спартак». Когда получил предложение, сразу стал искать информацию про команду.

Аренда в «Спартак» – не отпуск для меня. Я приехал, чтобы наслаждаться футболом. В команде идет перестройка. Отличный стадион, крутой музей. Здесь отличные фанаты», – сказал Шюррле Bild Podcast.

  • Немец – чемпион мира 2014 года.
  • В текущем сезоне РПЛ Шюррле провел девять матчей, забил гол, отдал две результативные передачи.
  • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

Источник: Bild Podcast
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Боруссия Д Шюррле Андре
Комментарии (2)
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vka1970
1572637784
И мы рады, что ты здесь. Постарайся выйти на уровень как в первых матчах. Тогда народ будет только аплодировать, а не матюкать как в последних матчах.
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Санёк 17
1572639037
Жена?тип таких людей как жена они свитое для путболистов во всем мире
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