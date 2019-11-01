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    Шюррле: «Аренда в «Спартак» – не отпуск для меня. Приехал, чтобы наслаждаться. Моя жена хотела, чтобы я поиграл в России»

    Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что его мотивировало приехать в Россию. Немец арендован летом у дортмундской «Боруссии».

    «Жена хотела, чтобы я поиграл в России. Доволен, что выступаю за «Спартак». Когда получил предложение, сразу стал искать информацию про команду.

    Аренда в «Спартак» – не отпуск для меня. Я приехал, чтобы наслаждаться футболом. В команде идет перестройка. Отличный стадион, крутой музей. Здесь отличные фанаты», – сказал Шюррле Bild Podcast.

    • Немец – чемпион мира 2014 года.
    • В текущем сезоне РПЛ Шюррле провел девять матчей, забил гол, отдал две результативные передачи.
    • «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

    Источник: Bild Podcast

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    01.11.2019 22:15
    Комментарии2
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      Рейтинг: +593

      Санёк 17 1 час назад

      Жена?тип таких людей как жена они свитое для путболистов во всем мире

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    • ...
      Рейтинг: +9452

      vka1970 1 час назад

      И мы рады, что ты здесь.
      Постарайся выйти на уровень как в первых матчах.
      Тогда народ будет только аплодировать, а не матюкать как в последних матчах.

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