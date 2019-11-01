Шюррле: «Аренда в «Спартак» – не отпуск для меня. Приехал, чтобы наслаждаться. Моя жена хотела, чтобы я поиграл в России»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле рассказал, что его мотивировало приехать в Россию. Немец арендован летом у дортмундской «Боруссии».
«Жена хотела, чтобы я поиграл в России. Доволен, что выступаю за «Спартак». Когда получил предложение, сразу стал искать информацию про команду.
Аренда в «Спартак» – не отпуск для меня. Я приехал, чтобы наслаждаться футболом. В команде идет перестройка. Отличный стадион, крутой музей. Здесь отличные фанаты», – сказал Шюррле Bild Podcast.
- Немец – чемпион мира 2014 года.
- В текущем сезоне РПЛ Шюррле провел девять матчей, забил гол, отдал две результативные передачи.
- «Спартак» в РПЛ идет седьмым.
Источник: Bild Podcast