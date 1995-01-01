Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Капитан сборной Киргизии Кичин – о решении не считать игроков из ЕАЭС легионерами: «Дорога в РПЛ открыта, не то что раньше»

    Планируется, что вскоре футболисты из стран ЕАЭС не будут легионерами в чемпионате России. Потенциальное решение прокомментировал защитник минского «Динамо» и сборной Киргизии Валерий Кичин.

    «Данная инициатива пойдeт на пользу не только футболу Кыргызстана, но всему футболу в ЕАЭС. У нас есть игроки, которые готовы усилить команды РПЛ: Павел Матяш, Кайрат Жыргалбек уулу, Фархат Мусабеков. Да много на самом деле игроков, которые заиграют без проблем, в ФНЛ уж точно.

    Не могу сказать, как много игроков потянуться играть в Россию. Всe будет зависеть от ребят, если у них будет всe получаться и они будут привлекать российский рынок, то почему бы и нет.

    Надеюсь, что теперь будет проще вернуться в РПЛ, ведь не будет лимита и дорога открыта, не то что раньше. Если будут предложения, то готов их рассмотреть», – заверил Кичин.

    • Обсуждение проекта реформы завершится 14 ноября, сообщает «Р-Спорт».
    • В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
    • Кичин ранее выступал в РПЛ за «Енисей».

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:13
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74313
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru