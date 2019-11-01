Капитан сборной Киргизии Кичин – о решении не считать игроков из ЕАЭС легионерами: «Дорога в РПЛ открыта, не то что раньше»

Планируется, что вскоре футболисты из стран ЕАЭС не будут легионерами в чемпионате России. Потенциальное решение прокомментировал защитник минского «Динамо» и сборной Киргизии Валерий Кичин.

«Данная инициатива пойдeт на пользу не только футболу Кыргызстана, но всему футболу в ЕАЭС. У нас есть игроки, которые готовы усилить команды РПЛ: Павел Матяш, Кайрат Жыргалбек уулу, Фархат Мусабеков. Да много на самом деле игроков, которые заиграют без проблем, в ФНЛ уж точно.

Не могу сказать, как много игроков потянуться играть в Россию. Всe будет зависеть от ребят, если у них будет всe получаться и они будут привлекать российский рынок, то почему бы и нет.

Надеюсь, что теперь будет проще вернуться в РПЛ, ведь не будет лимита и дорога открыта, не то что раньше. Если будут предложения, то готов их рассмотреть», – заверил Кичин.