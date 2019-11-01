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  • Капитан сборной Киргизии Кичин – о решении не считать игроков из ЕАЭС легионерами: «Дорога в РПЛ открыта, не то что раньше»

Капитан сборной Киргизии Кичин – о решении не считать игроков из ЕАЭС легионерами: «Дорога в РПЛ открыта, не то что раньше»

1 ноября 2019, 17:13
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Планируется, что вскоре футболисты из стран ЕАЭС не будут легионерами в чемпионате России. Потенциальное решение прокомментировал защитник минского «Динамо» и сборной Киргизии Валерий Кичин.

«Данная инициатива пойдeт на пользу не только футболу Кыргызстана, но всему футболу в ЕАЭС. У нас есть игроки, которые готовы усилить команды РПЛ: Павел Матяш, Кайрат Жыргалбек уулу, Фархат Мусабеков. Да много на самом деле игроков, которые заиграют без проблем, в ФНЛ уж точно.

Не могу сказать, как много игроков потянуться играть в Россию. Всe будет зависеть от ребят, если у них будет всe получаться и они будут привлекать российский рынок, то почему бы и нет.

Надеюсь, что теперь будет проще вернуться в РПЛ, ведь не будет лимита и дорога открыта, не то что раньше. Если будут предложения, то готов их рассмотреть», – заверил Кичин.

  • Обсуждение проекта реформы завершится 14 ноября, сообщает «Р-Спорт».
  • В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
  • Кичин ранее выступал в РПЛ за «Енисей».

Источник: «Чемпионат»
Белоруссия. Высшая лига Россия. Премьер-лига Динамо Мн Кичин Валерий
Комментарии (1)
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paracetamol
1572624529
Кичин нормальный игрок.
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