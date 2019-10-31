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    Минспорт: спортсмены из стран Евразийского союза не будут считаться легионерами в России

    Министерство спорта не будет считать легионерами спортсменов из стран, состоящих в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

    Это касается российских соревнований по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве.

    «Проект приказа соответствует договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации, и направлен на реализацию государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта», – говорится в пояснительной записке к проекту приказа Минспорта.

    Обсуждение проектов завершится 14 ноября, сообщает «Р-Спорт».

    • В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

    В РПЛ поменяются правила игры. Как будет работать новый лимит на легионеров?

    Источник: «Р-Спорт»

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    31.10.2019 17:18
    Комментарии10
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      Рейтинг: +11100

      Garrincha58 6 часов назад

      Африке простили гос долг и вложились тоже почему бы и их не считать легионерами

      0
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    • ...
      Рейтинг: +619

      dimmmka 7 часов назад

      Надо включить в ЕАЭС всю Европу, Африку и южную америку. можно и с таким лимитом поиграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +739

      Ганнибал Лектор 7 часов назад

      ЦСКА готовится подписать Бейсебекова...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +652

      Sergil 7 часов назад

      Почему просто не отменить лимит, а, чинушки?

      0
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      Рейтинг: +1299

      x-x-x-x-x 8 часов назад

      а еще говорят спорт вне политики. ну теперь армяне и киргизы зополнят вес российский спорт

      2
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      ...
      Рейтинг: +11100

      Garrincha58 > x-x-x-x-x 6 часов назад

      так же как узбеки и тажджики заполонили всю Москву и Питер

      0
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      Рейтинг: +191

      Олег1204 8 часов назад

      Можно было бы ограничится Беларусией и северным Казахстаном, нахрена нам таджики, узбеки и прочие футболеры?

      0
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      Рейтинг: +1876

      absent32 > Олег1204 8 часов назад

      о таджиках и узбеках ни чего не сказано)))

      2
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      Рейтинг: +1402

      VGreen > Олег1204 7 часов назад

      что значит "северным Казахстаном"?))

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      Рейтинг: +191

      Олег1204 > VGreen 7 часов назад

      Там живут преимущественно русские

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