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  • Минспорт: спортсмены из стран Евразийского союза не будут считаться легионерами в России

Минспорт: спортсмены из стран Евразийского союза не будут считаться легионерами в России

31 октября 2019, 17:18
10

Министерство спорта не будет считать легионерами спортсменов из стран, состоящих в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Это касается российских соревнований по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве.

«Проект приказа соответствует договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации, и направлен на реализацию государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта», – говорится в пояснительной записке к проекту приказа Минспорта.

Обсуждение проектов завершится 14 ноября, сообщает «Р-Спорт».

  • В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

В РПЛ поменяются правила игры. Как будет работать новый лимит на легионеров?

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (10)
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Олег1204
1572531732
Можно было бы ограничится Беларусией и северным Казахстаном, нахрена нам таджики, узбеки и прочие футболеры?
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x-x-x-x-x
1572532717
а еще говорят спорт вне политики. ну теперь армяне и киргизы зополнят вес российский спорт
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Sergil
1572535005
Почему просто не отменить лимит, а, чинушки?
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Ганнибал Лектор
1572537325
ЦСКА готовится подписать Бейсебекова...
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dimmmka
1572537459
Надо включить в ЕАЭС всю Европу, Африку и южную америку. можно и с таким лимитом поиграть
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Garrincha58
1572539010
Африке простили гос долг и вложились тоже почему бы и их не считать легионерами
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