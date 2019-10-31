Минспорт: спортсмены из стран Евразийского союза не будут считаться легионерами в России

Министерство спорта не будет считать легионерами спортсменов из стран, состоящих в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
Это касается российских соревнований по футболу, баскетболу, волейболу, гандболу, водному поло и хоккею на траве.
«Проект приказа соответствует договору о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров Российской Федерации, и направлен на реализацию государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта», – говорится в пояснительной записке к проекту приказа Минспорта.
Обсуждение проектов завершится 14 ноября, сообщает «Р-Спорт».
- В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
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Источник: «Р-Спорт»