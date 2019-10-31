Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию ради рекламы казино

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, объявивший о возвращении в Испанию, сделал это в рекламных целях.

Шведский форвард стал амбассадором казино BetHard, о чем сообщил в своем твиттере.

Контракт 38-летнего Ибрагимовича с «Гэлакси» истекает в декабре этого года.

Ибрагимович выступает в МЛС с марта 2018 года, сыграл 58 матчей, забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.

Швед играл за «Барселону» c 2009 по 2010 год.

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Ибрагимович: «Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь»