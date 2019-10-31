Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    3 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?

    Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию ради рекламы казино

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, объявивший о возвращении в Испанию, сделал это в рекламных целях.

    Шведский форвард стал амбассадором казино BetHard, о чем сообщил в своем твиттере.

    • Контракт 38-летнего Ибрагимовича с «Гэлакси» истекает в декабре этого года.
    • Ибрагимович выступает в МЛС с марта 2018 года, сыграл 58 матчей, забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.
    • Швед играл за «Барселону» c 2009 по 2010 год.

    Ибрагимович: «Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь»

    Источник: твиттер Златана Ибрагимовича

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.10.2019 16:24
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8615

      Cules2013 4 часа назад

      мне очень слабо верилось в это, и вот оно опровержение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +540

      playsh 6 часов назад

      Умница, с юмором у тебя не хуже,чем со спортом.Мы тебя любим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +149

      sachsen-leipzig 8 часов назад

      Ппц , Ибре 38, как быстро время летит:(

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      бочаров 8 часов назад

      Прикиньте как он АПЛ раздорил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1149

      neim 8 часов назад

      Интересно, а ради чего "Бомбардир" разместил эту "новость" здесь ?
      Наверное тоже, в рекламных целях ))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1284

      Dizayner 9 часов назад

      вот баламут екарный бабай))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      RomanSV 9 часов назад

      Расходимся друзья, нас нае*али

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8778

      DeStar 9 часов назад

      Вот капец)умеет шумиху поднять))

      5
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79363
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74308
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru