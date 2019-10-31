Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию ради рекламы казино

Ибрагимович объявил о возвращении в Испанию ради рекламы казино

31 октября 2019, 16:24
7

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, объявивший о возвращении в Испанию, сделал это в рекламных целях.

Шведский форвард стал амбассадором казино BetHard, о чем сообщил в своем твиттере.

  • Контракт 38-летнего Ибрагимовича с «Гэлакси» истекает в декабре этого года.
  • Ибрагимович выступает в МЛС с марта 2018 года, сыграл 58 матчей, забил 53 гола и сделал 15 результативных передач.
  • Швед играл за «Барселону» c 2009 по 2010 год.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ибрагимович: «Испания, привет! Знаете что? Я возвращаюсь»

Источник: твиттер Златана Ибрагимовича
США. МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1572529514
Вот капец)умеет шумиху поднять))
Ответить
RomanSV
1572530003
Расходимся друзья, нас нае*али
Ответить
Dizayner
1572530039
вот баламут екарный бабай))
Ответить
бочаров
1572533142
Прикиньте как он АПЛ раздорил.
Ответить
sachsen-leipzig
1572533768
Ппц , Ибре 38, как быстро время летит:(
Ответить
Plyash
1572540123
Умница, с юмором у тебя не хуже,чем со спортом.Мы тебя любим.
Ответить
Cules2013
1572547679
мне очень слабо верилось в это, и вот оно опровержение.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+